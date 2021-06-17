Ищем капперов, которые хотят провести лайв с подписчиками! А мы поможем с организацией и анонсированием

Привет, каппер!

Поиск ставки для лайва – знакомая ситуация для значительной части игроков. В этом помогают наши чаты, в которых капперы ежедневно обсуждают лайв и оставляют более 5000 сообщений каждый день. А как часто ты, как каппер, давал лайв для других пользователей? Сегодня мы хотим поговорить о том, как организовать лайв для пользователей и помочь тебе раскрутить свой профиль.

Да, я провожу лайвы для пользователей. Чем вы можете мне помочь?

Мы ценим пользователей, которые помогают другим советами для ставок. И регулярно помогаем таким капперам с анонсированием в приложении, на сайте, в соцсетях – вот несколько примеров:





Мы хотим помочь лайверам найти больше аудитории, а аудитории дать возможность лайвить вместе с лучшими представителями сообщества.

Если ты уже проводишь лайвы для подписчиков или хочешь начать, присылай ссылку на свой профиль на адрес editorial@betting.team – редакция обработает заявку и даст обратную связь по формату сотрудничества и анонсированию.

Ждем ваших писем!