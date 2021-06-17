Betting Insider

Ищем капперов, которые хотят провести лайв с подписчиками! А мы поможем с организацией и анонсированием

автор Михаил Даньшин

Привет, каппер!

Поиск ставки для лайва – знакомая ситуация для значительной части игроков. В этом помогают наши чаты, в которых капперы ежедневно обсуждают лайв и оставляют более 5000 сообщений каждый день. А как часто ты, как каппер, давал лайв для других пользователей? Сегодня мы хотим поговорить о том, как организовать лайв для пользователей и помочь тебе раскрутить свой профиль.

Да, я провожу лайвы для пользователей. Чем вы можете мне помочь?

Мы ценим пользователей, которые помогают другим советами для ставок. И регулярно помогаем таким капперам с анонсированием в приложении, на сайте, в соцсетях – вот несколько примеров:


Мы хотим помочь лайверам найти больше аудитории, а аудитории дать возможность лайвить вместе с лучшими представителями сообщества. 

Если ты уже проводишь лайвы для подписчиков или хочешь начать, присылай ссылку на свой профиль на адрес editorial@betting.team – редакция обработает заявку и даст обратную связь по формату сотрудничества и анонсированию.

Ждем ваших писем!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
StavkaIgra
58.6% WR-4.18% ROI
Отличное нововведение!Для многих пользователей реально будет востребованной фичей!И хорошая возможность проявить себя!
Ответить
Wasso
69.8% WR1.61% ROI
Да, согласен!] Я бы поучаствовал... Думаю ещё кто захочет.
Ответить
Руслан Бектурдыев1
40.1% WR-5.41% ROI
Да я согласенhttps://tse1.mm.bing.net/th?id=OGC.962a8c91f7ee7d43abdd83a3936ca4da&pid=Api&rurl=https%3a%2f%2fmedia.giphy.com%2fmedia%2fYmiL1QKb89fPi%2fgiphy.gif&ehk=7lXy1I4AwqgsAsqSf%2fmBzExBm3ns5N4tHv5xyA5anSw%3d
Ответить
Сергей Дугин1
68.5% WR-4.19% ROI
Да Это круто
Ответить
Сeргей Рябкин
50.9% WR-0.6% ROI
Всем привет! Если не обратили внимание, будет ждать ваши заявки про почте (editorial@betting.team), а не в комментах 😉. И еще момент, обработка заявок займет некоторое время – будет отвечать постепенно
Ответить