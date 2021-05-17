🎁 Итоги конкурса на выходные! Первые 6 мест разделят 8000 рублей!

Мы подвели итоги последнего майского конкурса. Напомним, что первые 10 мест разделят фрибет 10 000 рублей от Parimatch!

🏆 Итоги конкурса (15-16 мая)

Valya19 – 2500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 17.19. Виталий Слепцов2 – 2000 рублей | 2 из 6; сумма кэфов – 23.24. Иван Титов8 – 1500 рублей | 2 из 5; сумма кэфов – 21.48. Kosyak – 1000 рублей | 2 из 6; сумма кэфов – 16.10. funtik78bar – 500 рублей | 2 из 6; сумма кэфов – 13.99. Правдолюб – 500 рублей | 1 из 6; сумма кэфов – 12.85.

Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru. В теме письма укажите «Конкурс прогнозов (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch + телефон, с которым регистрировались в БК.

Для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать ставки с описанием на матчи из списка.

Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.

📜 Правила

Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз начислялся один балл.

А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.

😉 Скоро будут и другие конкурсы!

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