🎁 Итоги конкурса на выходные! Первые 6 мест разделят 8000 рублей!
Мы подвели итоги последнего майского конкурса. Напомним, что первые 10 мест разделят фрибет 10 000 рублей от Parimatch!
🏆 Итоги конкурса (15-16 мая)
- Valya19 – 2500 рублей | 3 из 6; сумма кэфов – 17.19.
- Виталий Слепцов2 – 2000 рублей | 2 из 6; сумма кэфов – 23.24.
- Иван Титов8 – 1500 рублей | 2 из 5; сумма кэфов – 21.48.
- Kosyak – 1000 рублей | 2 из 6; сумма кэфов – 16.10.
- funtik78bar – 500 рублей | 2 из 6; сумма кэфов – 13.99.
- Правдолюб – 500 рублей | 1 из 6; сумма кэфов – 12.85.
Победители, чтобы получить свои призы, пишите на почту ryabkin@sports.ru. В теме письма укажите «Конкурс прогнозов (даты участия)», а внутри напишите номер счета в Parimatch + телефон, с которым регистрировались в БК.
Для участия в конкурсе нужно было написать «+» в комментариях под этим постом и сделать ставки с описанием на матчи из списка.
Важный момент: участвовали только те матчи, которые отобрала редакция.
📜 Правила
- Учитывались только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз начислялся один балл.
- А тех, кто набрал одинаковое количество баллов, мы распределили в итогах по суммам коэффициентов.
😉 Скоро будут и другие конкурсы!
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