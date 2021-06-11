"Ювентус" нацелился на Жезуса

Руководство туринского клуба всерьез рассматривает возможность подписания бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал зеленый свет на покупку нового форварда, и клуб не намерен тратить драгоценное время, ожидая разрешения ситуации с Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» готов расстаться со своим форвардом, но рассчитывает на его полноценный трансфер. Это может стать камнем преткновения, так как «Ювентус» планирует для начала взять Жезуса в аренду.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» на данный момент поддерживает контакт с руководством «Манчестер Сити», чтобы осуществить переход бразильского нападающего в стан «старой синьоры».

Источник: https://football-italia.net/juventus-pushing-to-sign-gabriel-jesus/