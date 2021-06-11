Betting Insider

"Ювентус" нацелился на Жезуса

автор Михаил Даньшин

Руководство туринского клуба всерьез рассматривает возможность подписания бразильского форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса. 

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал зеленый свет на покупку нового форварда, и клуб не намерен тратить драгоценное время, ожидая разрешения ситуации с Криштиану Роналду. 

«Манчестер Сити» готов расстаться со своим форвардом, но рассчитывает на его полноценный трансфер. Это может стать камнем преткновения, так как «Ювентус» планирует для начала взять Жезуса в аренду. 

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» на данный момент поддерживает контакт с руководством «Манчестер Сити», чтобы осуществить переход бразильского нападающего в стан «старой синьоры».  

 

Источник: https://football-italia.net/juventus-pushing-to-sign-gabriel-jesus/

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.