Экс-игрок сборной Бразилии Кафу станет амбассадором букмекерской конторы

Двукратный чемпион мира и бывший футболист «Милана» Кафу станет рекламным лицом букмекерской компании Rivalo. Стороны уже начали активное сотрудничество, в котором Кафу продвигает БК под эгидой Кубка Америки, а продолжится контракт легендарного футболиста до конца ЧМ-2022.

51-летний бразилец является двукратным чемпионом мира (1994 и 2002), двукратным победителем Кубка Америки (1997 и 1999) и победителем Лиги чемпионов в составе «Милана» (сезон 2006/07). Он сыграл 150 матчей за сборную Бразилии.





Как Кафу будет продвигать БК?

Букмекер Rivalo получил право максимально широко использовать образ легенды. Он будет сниматься в рекламных роликах, участвовать в различных акциях и, возможно, даже делать свои прогнозы на большие матчи и турниры. Сумма контракта Кафу с БК осталась неизестной.

Rivalo хочет не отставать от конкурирующих контор в Южной Америке

Rivalo с помощью нового амбассадора хочет повысить уровень своей репутации в Бразилии и не отставать от конкурентов, ведь уже 14 клубов высшей лиги имеют спонсорские контракты с другими букмекерами.