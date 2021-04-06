Betting Insider

Как заиграет «Краснодар» при Гончаренко? Букмекеры оценили шансы команды в оставшихся матчах РПЛ

автор Юрий Еремичев

«Краснодар» уволил своего главного тренера Мурада Мусаева после домашнего поражения «Ахмату» (0:5). Нового тренера «быки» ждали недолго – их возглавил Виктор Гончаренко, который недавно покинул ЦСКА.

Как изменится игра «Краснодара» при Гончаренко?

Букмекеры оценили способность Гончаренко улучшить результаты «Краснодара». Команда сейчас находится на 10-м месте, а до конца чемпионата остается всего 6 туров. От 4-го ЦСКА их отделяет 9 очков. «Быки» также могут квалифицироваться в ЛЕ с пятого места (до него 8 баллов). Правда, для этого нужно, чтобы в Кубке России победил кто-то из первой четверки. Из лидеров РПЛ борьбу в Кубке продолжают  «Локомотив» (3-е место), ЦСКА (4-е),  «Динамо» (5-е) и  «Сочи» (7-е).

Сколько голов забьет команда?

На результаты команды в оставшихся 6-ти матчах РПЛ открыто 3 линии. Первая касается общего количества забитых мячей по итогам чемпионата. В данный момент на счету у «Краснодара» 44 мяча. Вот как выглядит линия:

  • ТБ (52,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ – 1.90;
  • ТМ (52,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ – 1.80.

Сколько голов «Краснодар» пропустит?

Сейчас у команды 35 пропущенных мячей. Вот какие ставки доступны по этой линии:

  • ТБ (42,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ – 2.0;
  • ТМ (42,5) гола в оставшихся 6 матчах РПЛ– 1.72.

Сколько матчей «Краснодар» выиграет?

У «Краснодара» сейчас 10 побед в чемпионате. Букмекеры оценили, сколько матчей еще может выиграть команда:

  • ТБ (12,5) побед в оставшихся матчах РПЛ – 1.80;
  • ТМ (12,5) побед в оставшихся 6 матчах РПЛ – 1.90.

Отметим, что 5 из 6 оставшихся матчей РПЛ «Краснодар» проведет с командами из топ-8. В апреле им предстоит сыграть 3 игры: 

Напомним, что за 5 лет в ЦСКА Гончаренко смог выиграть Суперкубок России в 2018 году, а также завоевать серебряные медали РПЛ в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Как вы думаете, поможет ли «Краснодару» назначение Гончаренко? Пишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Сергей Тюриков5
44.3% WR-5.19% ROI
Да,конечно!! это его клуб на 100%
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
Думаю, что Гончаренко вполне может команду поставить на ноги и настроить на нужный лад👍
Удачи ему и Краснодару в целом!)
Ответить
Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Да они и так неплохи... То, что слили тренера - это факт. Потому и позорный счёт в домашнем матче(
Ответить
BetX22
38.7% WR-6.99% ROI
Да, он натерпелся тоже с дворовой командой, как будто из Мухосранска, сейчас он будет там где он должен был быть давно. Всё у него получится.
Ответить
adamketuh
35.7% WR-1.94% ROI
оба забьют и будет пинальти
Ответить
⚽️Татьяна Васильевна⚽️
53.2% WR0.51% ROI
не проиграет 😉👌
Ответить
Валет Сименыч
58.3% WR-3.95% ROI
Най взгляд успехов не будет,разве что в РПЛ. Успешному клубу нужны Итальянские защитники,Голландская полузащита и Испанское нападение. На сегодняшний день к этому всему Немецкий тренер. Тогда ещё можно побороться на евроарене...
Ответить
Анатолий Сумин 26
50% WR-1.57% ROI
Галицкий начал действовать как топ клубы 🤣 меняя тренеров каждый год🤦🏻‍♂️а что толку Серёжа)) если трансферная политика как в ФНЛ) жадина))
Ответить
Как хобби!)
62.9% WR-0.08% ROI
Арсеналу возможно дадут жару а остальным сольют))
Ответить
Иваницкий-Евгений Иваницкий
45% WR-1.79% ROI
Краснодар заиграет с гончаром защита станет сильнее будут пресинговать забивать будут на контр атаках
Ответить