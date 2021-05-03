Кейн примет решение по своему будущему после Евро-2021. Куда может перейти англичанин?

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн недавно заявил, что определится со своим будущим после Евро-2021. Англичанин уже на протяжении 6 лет привлекает внимание лучших клубов Европы, но трансфер казался невозможным из-за денежных требований руководства «шпор». Да и сам игрок не хотел уходить, ведь «Тоттенхэм» стабильно играл в Лиге чемпионов.

Впрочем, последние два года «Тоттенхэм» проводит не лучшим образом: команда рискует второй год подряд финишировать вне зоны ЛЧ. Возможно, это и заставило Кейна задуматься о поиске новых вариантов для продолжения карьеры.

Куда может перейти Кейн?

Фаворитом на трансфер англичанина является «Ман Сити». На этот трансфер дают коэффициент 3.50 (29%). Вот полный список претендентов:

«Манчестер Сити» — 3.50 (29%) ;

; «Манчестер Юнайтед» — 3 .00 (33%) ;

; «ПСЖ» — 8 .00 (13%) ;

; «Реал» М — 16 .0 (6%) ;

; «Ювентус» — 25.00 (4%).

Напомним, что Кейн в этом сезоне АПЛ провел за «Тоттенхэм» 31 матч, где забил 21 гол и сделал 13 ассистов. Всего у Кейна 164 гола в АПЛ, что на 96 меньше, чем у лучшего бомбардира турнира за всю историю — Алана Ширрера (260). Возможно, желание побить этот рекорд сыграет важную роль при выборе англичанина.

Как вы думаете, стоит ли Кейну покинуть «Тоттенхэм»? И поможет ли ему это решение выиграть трофеи? Пишите свое мнение в комментариях!