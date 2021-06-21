«Манчестер Сити» предложил 100 млн фунтов за Кейна. Кэф на его переход сейчас – 2.75
Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Манчестер Сити».
Руководство «Сити» сделало официальное предложение в размере 100 миллионов фунтов и возможность включения Стерлинга, Лапорта или Жезуса.
«Тоттенхэм» не планирует принимать предложение, хотя сам игрок хочет покинуть команду.
В минувшем сезоне АПЛ англичанин провел на поле 35 матчей и забил 23 гола, сделав 14 голевых передач.
Куда еще может перейти Кейн?
- «Манчестер Сити» – 2.75;
- «Манчестер Юнайтед» – 3.60;
- «ПСЖ» – 11.00;
- «Челси» – 14.00.
Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...
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