«Манчестер Сити» предложил 100 млн фунтов за Кейна. Кэф на его переход сейчас – 2.75

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейн может перейти в «Манчестер Сити».

Руководство «Сити» сделало официальное предложение в размере 100 миллионов фунтов и возможность включения Стерлинга, Лапорта или Жезуса.

«Тоттенхэм» не планирует принимать предложение, хотя сам игрок хочет покинуть команду.

В минувшем сезоне АПЛ англичанин провел на поле 35 матчей и забил 23 гола, сделав 14 голевых передач.

Куда еще может перейти Кейн?

«Манчестер Сити» – 2.75;

«Манчестер Юнайтед» – 3.60;

«ПСЖ» – 11.00;

«Челси» – 14.00.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRo...