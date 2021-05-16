У Кейна и Салаха по 22 гола в АПЛ. Осталось два тура до конца сезона
Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сравнял счет в матче АПЛ с «Вест Бромвичем» (2:1). Египтянин забил 22-й гол в чемпионате.
Теперь Салах делит первое место в списке бомбардиров турнира с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном, который сегодня забил «Вулверхэмптону» (2:0). После них идет Фернандеш (18 голов), Сон Хын Мин (17) и Калверт-Льюин (17).
Вот какие кэфы дают на лучшего бомбардира АПЛ в сезоне 2020/2021:
- Харри Кейн («Тоттенхэм») – 1.80;
- Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 2.00;
- Бруно Фернандеш («МЮ») – 33.00;
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм») – 50.00;
- Доминик Калверт-Льюин («Эвертон») – 66.00.
«Ливерпулю» в рамках АПЛ осталось сыграть с «Бернли» и «Кристал Пэлас». Лондонцы примут «Астон Виллу» дома, а в заключительном туре «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Лестером».
Как вы думаете, кто возьмет золотую бутсу АПЛ в этом сезоне: Кейн или Салах? Пишите свое мнение в комментариях!
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