Канте – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Роналду и Месси не вошли в топ-5

Нголо Канте – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии издания Goal.com. Вторым в списке идет его партнер по сборной – Килиан Мбаппе.

Топ-10 претендентов:

1. Нголо Канте («Челси»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Кевин Де Брюйне («Ман Сити»);

4. Роберт Левандовски («Бавария»);

5. Ромелу Лукаку («Интер»);

6. Лионель Месси («Барселона»);

7. Криштиану Роналду («Ювентус»);

8. Рубен Диаш («Ман Сити»);

9. Карим Бензема («Реал»);

10. Фил Фоден («Ман Сити»).

Канте не забил ни одного гола в 2021 году

В 31 матче в 2021 году он сделал всего один ассист, не забив ни одного гола.



Напомним, что Нголо Канте в прошлом сезоне выиграл ЛЧ и вышел в финал Кубка Англии в составе «Челси». Его сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2020.



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