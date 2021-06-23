Betting Insider

Канте – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Роналду и Месси не вошли в топ-5

автор Алексей Шабалдин

Нголо Канте – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии издания Goal.com. Вторым в списке идет его партнер по сборной – Килиан Мбаппе. 

Топ-10 претендентов:

 1. Нголо Канте («Челси»);
 2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
 3. Кевин Де Брюйне («Ман Сити»);
 4. Роберт Левандовски («Бавария»);
 5. Ромелу Лукаку («Интер»);
 6. Лионель Месси («Барселона»);
 7. Криштиану Роналду («Ювентус»);
 8. Рубен Диаш («Ман Сити»);
 9. Карим Бензема («Реал»);
 10. Фил Фоден («Ман Сити»).

Канте не забил ни одного гола в 2021 году

В 31 матче в 2021 году он сделал всего один ассист, не забив ни одного гола.

Напомним, что Нголо Канте в прошлом сезоне выиграл ЛЧ и вышел в финал Кубка Англии в составе «Челси». Его сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2020

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