Канте – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal.com. Роналду и Месси не вошли в топ-5
Нголо Канте – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии издания Goal.com. Вторым в списке идет его партнер по сборной – Килиан Мбаппе.
Топ-10 претендентов:
1. Нголо Канте («Челси»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Кевин Де Брюйне («Ман Сити»);
4. Роберт Левандовски («Бавария»);
5. Ромелу Лукаку («Интер»);
6. Лионель Месси («Барселона»);
7. Криштиану Роналду («Ювентус»);
8. Рубен Диаш («Ман Сити»);
9. Карим Бензема («Реал»);
10. Фил Фоден («Ман Сити»).
Канте не забил ни одного гола в 2021 году
В 31 матче в 2021 году он сделал всего один ассист, не забив ни одного гола.
Напомним, что Нголо Канте в прошлом сезоне выиграл ЛЧ и вышел в финал Кубка Англии в составе «Челси». Его сборная Франции считается главным фаворитом Евро-2020.
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