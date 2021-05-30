Betting Insider

Канте может выиграть «Золотой мяч». Кэф на победу уменьшился после финала ЛЧ

автор Сергей Рябкин

Нголо Канте признали лучшим игроком финала ЛЧ, который завершился 1:0 в пользу «Челси». Полузащитник лондонцев совершил много перехватов, рывков вперед и успешных подкатов. 

После матча букмекеры снизили кэф на то, что Канте получит «Золотой мяч»-2021. БК оценивают это событие коэффициентом 6.00, тогда как ранее игрока не было даже в топ-10 потенциальных победителей ЗМ. 

Список фаворитов на ЗМ:

  • Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 3.25;
  • Нголо Канте («Челси») – 6.00;
  • Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 7.00;
  • Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00;
  • Лионель Месси («Барселона») – 7.50;
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – 8.00.

Канте продлит контракт с «Челси» 

После финала ЛЧ стало известно, что лондонцы предложат Канте новый долгосрочный контракт в ближайшие недели 

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года, его нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.

Как вы думаете, насколько вырастут шансы Канте на «Золотой мяч» при успешном выступлении на Евро-2020? Пишите в комментариях!

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Ярослав Ярошовец1
57.9% WR1.88% ROI
всё решит евро
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