Канте может выиграть «Золотой мяч». Кэф на победу уменьшился после финала ЛЧ

Нголо Канте признали лучшим игроком финала ЛЧ, который завершился 1:0 в пользу «Челси». Полузащитник лондонцев совершил много перехватов, рывков вперед и успешных подкатов.

После матча букмекеры снизили кэф на то, что Канте получит «Золотой мяч»-2021. БК оценивают это событие коэффициентом 6.00, тогда как ранее игрока не было даже в топ-10 потенциальных победителей ЗМ.

Список фаворитов на ЗМ:

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 3.25 ;

; Нголо Канте («Челси») – 6.00 ;

; Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 7.00 ;

; Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00 ;

; Лионель Месси («Барселона») – 7.50 ;

; Криштиану Роналду («Ювентус») – 8.00.

Канте продлит контракт с «Челси»

После финала ЛЧ стало известно, что лондонцы предложат Канте новый долгосрочный контракт в ближайшие недели

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года, его нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.



Как вы думаете, насколько вырастут шансы Канте на «Золотой мяч» при успешном выступлении на Евро-2020? Пишите в комментариях!