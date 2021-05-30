Канте может выиграть «Золотой мяч». Кэф на победу уменьшился после финала ЛЧ
Нголо Канте признали лучшим игроком финала ЛЧ, который завершился 1:0 в пользу «Челси». Полузащитник лондонцев совершил много перехватов, рывков вперед и успешных подкатов.
После матча букмекеры снизили кэф на то, что Канте получит «Золотой мяч»-2021. БК оценивают это событие коэффициентом 6.00, тогда как ранее игрока не было даже в топ-10 потенциальных победителей ЗМ.
Список фаворитов на ЗМ:
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 3.25;
- Нголо Канте («Челси») – 6.00;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 7.00;
- Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00;
- Лионель Месси («Барселона») – 7.50;
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 8.00.
Канте продлит контракт с «Челси»
После финала ЛЧ стало известно, что лондонцы предложат Канте новый долгосрочный контракт в ближайшие недели
Напомним, что Канте выступает за «Челси» с 2016 года, его нынешнее соглашение действует до лета 2023 года.
Как вы думаете, насколько вырастут шансы Канте на «Золотой мяч» при успешном выступлении на Евро-2020? Пишите в комментариях!
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Ярослав Ярошовец1
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