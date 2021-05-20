У каппера может сыграть кэф 26 000! Для этого нужна победа «Атлетико» в Ла Лиге

Карл Эдвардс из города Бирмингем может выиграть 12 967 фунтов. 59-летний владелец магазина секс-игрушек до старта сезона 2020/2021 поставил 50 пенсов на победителей 5 разных чемпионатов.





Какой был купон ставки и коэффициенты:

«Ман Сити» – победитель АПЛ. Кэф: 1.72 ;

; «Норвич» – победить Чемпионшипа. Кэф: 7.00 ;

; «Халл» – победитель Первой английской лиги. Кэф: 15.00 ;

; «Челтенхэм» – победитель Второй английской лиги. Кэф: 13.00 ;

; «Атлетико» – победитель Ла Лиги. Кэф: 11.00.

4 из 5 пунктов экспресса уже сыграли. Последнее событие – чемпионство мадридского «Атлетико». За тур до финиша Ла Лиги мадридцы опережают «Реал» на 2 очка. В последнем туре команде Симеоне нужно выиграть в гостях «Вильярреал», чтобы взять трофей. «Реал» же сыграет дома с «Вильярреалом».

Общий коэффициент экспресса составил 25 935. В случае победы «Атлетико» он выиграет 12 967 фунтов.

«Сейчас я нервничаю, у меня чуть не случился сердечный приступ. Я не верю, что моя ставка может зайти. Тем летом я оформил купон и забыл про него до конца сезона», — комментирует каппер Эдвардс. «Я не мог работать почти целый год из-за локдауна в Великобритании. Если я выиграю ставку, то не стану банкротом и продолжу заниматься своим делом».

Как думаете, зайдет ли этот сумасшедший экспресс? Пишите ваше мнение в комментариях!