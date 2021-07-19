Капперы, спасибо за Евро! ❤️
Привет, капперы!
11 июля Италия победила Англию в финале Евро-2020. Ярче событий на турнире были только вы – пользователи Betting Insider. Более 400 000 ставок на матчи и более 180 000 сообщений в чатах. Спасибо, капперы, вы – красавчики!
Мы собрали топ-пользователей, которые активнее/успешнее других общались и делали ставки во время Евро.
Лучший по ROI – Evgeny Real-Deal (30,96% ROI)
Лучший по WR – Dmitry Vays (18,00% WR)
Больше всех ставок – Druh 08 (1710 ставок)
Больше всех ставок с описанием – Kaluga0780 (440 ставок)
Получил больше всего лайков – JOKERBET (585 лайков)
Автор самого залайканого прогноза – Легендарный Каппер (47 лайков)
Повторяли ставки чаще других – Сергей Бредов (428 ставок)
Получил больше всех комментов под ставками – ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ (39 комментов)
Написал больше всего сообщений в чаты – П+ТБ (3639 сообщений)
Получил больше всего подписчиков – CHAMPIONSHIPer (1485 подписчиков)
Впереди – новый сезон! Еще больше крутых событий, успешных ставок, полезных обновлений, интересных конкурсов и многого другого.
Если у тебя будут любые мысли, предложения для проекта, нам было бы очень интересно об этом узнать. Можешь написать в ответном письме, а можешь заполнить нашу гуглформу.