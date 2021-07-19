Капперы, спасибо за Евро! ❤️

Привет, капперы!

11 июля Италия победила Англию в финале Евро-2020. Ярче событий на турнире были только вы – пользователи Betting Insider. Более 400 000 ставок на матчи и более 180 000 сообщений в чатах. Спасибо, капперы, вы – красавчики!

Мы собрали топ-пользователей, которые активнее/успешнее других общались и делали ставки во время Евро.

Лучший по ROI – Evgeny Real-Deal (30,96% ROI)

Лучший по WR – Dmitry Vays (18,00% WR)

Больше всех ставок – Druh 08 (1710 ставок)

Больше всех ставок с описанием – Kaluga0780 (440 ставок)

Получил больше всего лайков – JOKERBET (585 лайков)

Автор самого залайканого прогноза – Легендарный Каппер (47 лайков)

Повторяли ставки чаще других – Сергей Бредов (428 ставок)

Получил больше всех комментов под ставками – ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ (39 комментов)

Написал больше всего сообщений в чаты – П+ТБ (3639 сообщений)

Получил больше всего подписчиков – CHAMPIONSHIPer (1485 подписчиков)

Впереди – новый сезон! Еще больше крутых событий, успешных ставок, полезных обновлений, интересных конкурсов и многого другого.

Если у тебя будут любые мысли, предложения для проекта, нам было бы очень интересно об этом узнать. Можешь написать в ответном письме, а можешь заполнить нашу гуглформу.

Спасибо, что ты с нами. И удачи в ставках!