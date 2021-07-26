Карпин: «Мы надеемся справиться с поставленной задачей». Кэф на выход сборной России на ЧМ-2022 – 2.75
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.
«Хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. Это огромная ответственность. Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно.
Мы надеемся справиться с поставленной задачей, она совсем близко. Предстоит семь матчей без контрольных-товарищеских, сразу начиная с Хорватии. Времени не так много, нужно провести его с пользой», – заявил Карпин.
На данный момент сборная России и сборная Хорватии занимают первые два места (по 6 очков) в группе к отбору на ЧМ-2022.
Кто выиграет группу?
- Сборная Хорватии – 2.00;
- Сборная России – 2.90;
- Сборная Словакии – 7.00;
- Сборная Словении – 9.00.
Первое место группы выходит на турнир в Катаре, а второе играет стыковые матчи. Поставить на то, что сборная России отберется на ЧМ-2022 можно за 2.75.
Напомним, следующий квалификационный матч сборная России проведет со сборной Хорватии 1 сентября в 22:00.
Как закончится матч?
- Россия победит – 3.60;
- Ничья – 3.20;
- Хорватия победит – 2.06.
Источник: https://www.sports.ru/football...