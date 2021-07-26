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Карпин: «Мы надеемся справиться с поставленной задачей». Кэф на выход сборной России на ЧМ-2022 – 2.75

автор Данил Симонов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

«Хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. Это огромная ответственность. Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно.

Мы надеемся справиться с поставленной задачей, она совсем близко. Предстоит семь матчей без контрольных-товарищеских, сразу начиная с Хорватии. Времени не так много, нужно провести его с пользой», – заявил Карпин.

На данный момент сборная России и сборная Хорватии занимают первые два места (по 6 очков) в группе к отбору на ЧМ-2022.

Кто выиграет группу?

  • Сборная Хорватии – 2.00;
  • Сборная России – 2.90;
  • Сборная Словакии – 7.00;
  • Сборная Словении – 9.00.

Первое место группы выходит на турнир в Катаре, а второе играет стыковые матчи. Поставить на то, что сборная России отберется на ЧМ-2022 можно за 2.75.

Напомним, следующий квалификационный матч сборная России проведет со сборной Хорватии 1 сентября в 22:00.

Как закончится матч?

  • Россия победит – 3.60;
  • Ничья – 3.20;
  • Хорватия победит – 2.06.

Источник: https://www.sports.ru/football...

Комментарии
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brat2211
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1Х на Россию!! В Карпина верю.. При назначении его тренером проклятье почему то снялось со сборной!! А это т значит что мы отберемся на ЧМ..
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