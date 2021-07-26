Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое назначение.

«Хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. Это огромная ответственность. Присутствует волнение. Сам удивляюсь, для меня это странно.

Мы надеемся справиться с поставленной задачей, она совсем близко. Предстоит семь матчей без контрольных-товарищеских, сразу начиная с Хорватии. Времени не так много, нужно провести его с пользой», – заявил Карпин.

На данный момент сборная России и сборная Хорватии занимают первые два места (по 6 очков) в группе к отбору на ЧМ-2022.

Кто выиграет группу?

Сборная Хорватии – 2.00;

Сборная России – 2.90;

Сборная Словакии – 7.00;

Сборная Словении – 9.00.

Первое место группы выходит на турнир в Катаре, а второе играет стыковые матчи. Поставить на то, что сборная России отберется на ЧМ-2022 можно за 2.75.

Напомним, следующий квалификационный матч сборная России проведет со сборной Хорватии 1 сентября в 22:00.

Как закончится матч?

Россия победит – 3.60;

Ничья – 3.20;

Хорватия победит – 2.06.

Источник: https://www.sports.ru/football...