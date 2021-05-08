Футбольный клуб «Зоо Керичо» был исключен из Высшего дивизиона Кении. Следующий сезон команда начнет в третьем дивизионе.

По информации ФИФА, клуб признан виновным за участие в договорных матчах. Однако они еще могут обжаловать это решение, подав апелляцию.

У Дисциплинарного комитета вызвал подозрение ряд матчей, которые клуб сыграл в 2018-2020 гг. Бурное обсуждение вызвал матч 23 тура, сыгранный еще в сезоне-2019/2020 против «Вазито» (1:4). Тогда в составе проигравшей команды особенно отличился вратарь.

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На данный момент команды занимает последнее, 18 место в Премьер-Лиге Кении.



Что думаете по этому поводу? Справедливое наказание?