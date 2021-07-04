Клуб из ФНЛ наказали за проведение договорных матчей

Дисциплинарный комитет РФС вынес решение по ситуации с клубом «Чайка», который был замешан в организации договорняков. Со следующего сезона «Чайка» не сможет выступать в ФНЛ – команду отправили играть в ПФЛ.

Что произошло?

Команда из села Песчанокопское провела три подозрительных игры в 2018-м году: две встречи в ПФЛ против «Дружбы» (1:0) и «Ангушта» (5:0), а также одна игра в Кубке России с «Армавиром» (2:0). Позднее РФС официально признала эти матчи договорными.

Кого накажут?

Кроме того, что команду перевели в низший дивизион, РФС ввел санкции руководству «Чайки».





Наказание последовало экс-директору клуба Олегу Баяну – его пожизненно отстранили от любой футбольной деятельности.

По делу о договорных матчах также дисквалифицированы инспектор Валерий Булыгин и судья Сергей Костевич. Булыгину запретили заниматься футбольной деятельностью в течение пять лет, Костевичу же предъявили пожизненный бан.

Также, в декабре прошлого года были навсегда отстранены три судьи, работавшие на матче «Дружба» – «Чайка». Говорилось, что Баян дал взятки арбитрам Антону Качанову, Денису Мезенцеву и Денису Степанищеву. Кроме этого, запретили судить рефери Максиму Матюнину, который работал в Кубке России с «Армавиром» (2:0).