Кого уволят в следующем сезоне АПЛ? Букмекеры оценили, кто может покинуть пост главного тренера

Сезон АПЛ 2021/2022 стартует 14 августа. В середине июля команды начнут играть предсезонные матчи, а 7-го августа пройдет Суперкубок Англии – «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити».





Букмекеры посчитали, кого из тренеров команд АПЛ могут уволить в сезоне 2021/2022. Фаворит на увольнение – менеджер «Уотфорда» Хиско Муньос. Кэф на событие равен 5.00.

Кэфы на увольнение тренеров в АПЛ

Хиско Муньос («Уотфорд») – 5.00; Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 7.00; Стив Брюс («Ньюкасл») – 9.00; Шон Дайч («Бернли») – 11.00; Даниель Фарке («Норвич») – 11.00; Микель Артета («Арсенал») – 13.00; Бруну Лаже («Вулверхэмптон») – 15.00; Томас Тухель («Челси») – 15.00; Патрик Виейра («Кристал Пэлас») – 15.00; Грэм Поттер («Брайтон») – 17.00; Томас Франк («Брентфорд») – 17.00; Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 17.00; Рафаэль Бенитес («Эвертон») – 21.00; Нуну Эшпирито Санту («Тоттенхэм») – 21.00; Дин Смит («Астон Вилла») – 26.00; Брендан Роджерс («Лестер») – 34.00; Марсело Бьелса («Лидс») – 34.00; Юрген Клопп («Ливерпуль») – 41.00; Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 41.00; Оле Гуннар Сульшер («МЮ») – 41.00.

Отметим, что в первую десятку тренеров на возможное увольнение попали два менеджера топ-клубов – Микель Артета (13.00) и Томас Тухель (15.00).

Кто покинет тренерский пост в следующем сезоне АПЛ? Пишите в комментариях!