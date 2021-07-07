Кого уволят в следующем сезоне АПЛ? Букмекеры оценили, кто может покинуть пост главного тренера
Сезон АПЛ 2021/2022 стартует 14 августа. В середине июля команды начнут играть предсезонные матчи, а 7-го августа пройдет Суперкубок Англии – «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити».
Букмекеры посчитали, кого из тренеров команд АПЛ могут уволить в сезоне 2021/2022. Фаворит на увольнение – менеджер «Уотфорда» Хиско Муньос. Кэф на событие равен 5.00.
Кэфы на увольнение тренеров в АПЛ
- Хиско Муньос («Уотфорд») – 5.00;
- Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 7.00;
- Стив Брюс («Ньюкасл») – 9.00;
- Шон Дайч («Бернли») – 11.00;
- Даниель Фарке («Норвич») – 11.00;
- Микель Артета («Арсенал») – 13.00;
- Бруну Лаже («Вулверхэмптон») – 15.00;
- Томас Тухель («Челси») – 15.00;
- Патрик Виейра («Кристал Пэлас») – 15.00;
- Грэм Поттер («Брайтон») – 17.00;
- Томас Франк («Брентфорд») – 17.00;
- Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 17.00;
- Рафаэль Бенитес («Эвертон») – 21.00;
- Нуну Эшпирито Санту («Тоттенхэм») – 21.00;
- Дин Смит («Астон Вилла») – 26.00;
- Брендан Роджерс («Лестер») – 34.00;
- Марсело Бьелса («Лидс») – 34.00;
- Юрген Клопп («Ливерпуль») – 41.00;
- Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 41.00;
- Оле Гуннар Сульшер («МЮ») – 41.00.
Отметим, что в первую десятку тренеров на возможное увольнение попали два менеджера топ-клубов – Микель Артета (13.00) и Томас Тухель (15.00).
Кто покинет тренерский пост в следующем сезоне АПЛ? Пишите в комментариях!
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