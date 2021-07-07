Betting Insider

Кого уволят в следующем сезоне АПЛ? Букмекеры оценили, кто может покинуть пост главного тренера

автор Данила Карзанов

Сезон АПЛ 2021/2022 стартует 14 августа. В середине июля команды начнут играть предсезонные матчи, а 7-го августа пройдет Суперкубок Англии – «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити». 


Букмекеры посчитали, кого из тренеров команд АПЛ могут уволить в сезоне 2021/2022. Фаворит на увольнение – менеджер «Уотфорда» Хиско Муньос. Кэф на событие равен 5.00.

Кэфы на увольнение тренеров в АПЛ

  1. Хиско Муньос («Уотфорд») – 5.00;
  2. Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») – 7.00;
  3. Стив Брюс («Ньюкасл») – 9.00;
  4. Шон Дайч («Бернли») – 11.00;
  5. Даниель Фарке («Норвич») – 11.00;
  6. Микель Артета («Арсенал») – 13.00;
  7. Бруну Лаже («Вулверхэмптон») – 15.00;
  8. Томас Тухель («Челси») – 15.00;
  9. Патрик Виейра («Кристал Пэлас») – 15.00;
  10. Грэм Поттер («Брайтон») – 17.00;
  11. Томас Франк («Брентфорд») – 17.00;
  12. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 17.00;
  13. Рафаэль Бенитес («Эвертон») – 21.00;
  14. Нуну Эшпирито Санту («Тоттенхэм») – 21.00;
  15. Дин Смит («Астон Вилла») – 26.00;
  16. Брендан Роджерс («Лестер») – 34.00;
  17. Марсело Бьелса («Лидс») – 34.00;
  18. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 41.00;
  19. Пеп Гвардиола («Ман Сити») – 41.00;
  20. Оле Гуннар Сульшер («МЮ») – 41.00.

Отметим, что в первую десятку тренеров на возможное увольнение попали два менеджера топ-клубов – Микель Артета (13.00) и Томас Тухель (15.00). 

Кто покинет тренерский пост в следующем сезоне АПЛ? Пишите в комментариях!

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