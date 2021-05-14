Конкурс на 10 000 рублей! Разыгрываем фрибеты за прогнозы на 6 матчей топовых европейских лиг, Кубок Англии и РПЛ!
Последний тур РПЛ, финал Кубка Англии, а также развязки в Ла Лиге и Серии А!
Мы снова проводим конкурс на 10 000 рублей! Условия и список матчей – ниже. Удачи!
Важно: итоги розыгрыша подведем после 19 мая.
Что делать?
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.
Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Матчи
15 мая
- (19:00) «Ювентус» – «Интер»
- (19:15) «Челси» – «Лестер»
- (21:45) «Рома» – «Лацио»
16 мая
- (14:00) «Динамо» – ЦСКА
- (14:00) «Ростов» – «Краснодар»
- (19:30) «Барселона» – «Сельта»
Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.
1-е место – 2500 рублей
2-е место – 2000 рублей
3-е место – 1500 рублей
4-е место – 1000 рублей
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей
Призы – это фрибеты в Parimatch. После 19 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.