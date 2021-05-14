Betting Insider

Конкурс на 10 000 рублей! Разыгрываем фрибеты за прогнозы на 6 матчей топовых европейских лиг, Кубок Англии и РПЛ!

автор Сергей Рябкин

Последний тур РПЛ, финал Кубка Англии, а также развязки в Ла Лиге и Серии А!

Мы снова проводим конкурс на 10 000 рублей! Условия и список матчей – ниже. Удачи!

Важно: итоги розыгрыша подведем после 19 мая.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

  • Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
  • Только прематч.
  • Только исходы 1х2.
  • За каждый верный прогноз будет начисляться один балл. 

Матчи

15 мая

16 мая 

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 19 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

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Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.29% ROI
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StavkaIgra
58.3% WR-4.29% ROI
Подобные конкурсы всегда интересны!)Обязательно думаю надо участвовать!)Тем более никаких особо усилий то и не требуется)
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Правдолюб
41.9% WR-4.56% ROI
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Betting Expert4139
47.1% WR-2.18% ROI
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Катя Коба
50% WR-6.9% ROI
деньги то реальные выигрыш?
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⚽️⚽️✅✅✅✅X A L K✅✅✅✅⚽️⚽️
41.2% WR0.33% ROI
участвую
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Виталий Слепцов2
57.5% WR-2.87% ROI
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StavkaIgra
58.3% WR-4.29% ROI
Катя Кобаденьги то реальные выигрыш?
Фрибеты в букмекерской конторе Париматч. На данный фрибет там нужно будет делать ставочку и в случае выигрыша, конечно, реальные деньги получаются)
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БРИЛЛИАНТ💎
55.6% WR4.02% ROI
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Михаил Кулешов1
44.4% WR-5.48% ROI
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