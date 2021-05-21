Кто выиграет Ла Лигу и Лигу 1, а «Ливерпуль» и «Юве» сыграют в ЛЧ? Конкурс на 10 000 рублей к последнему туру топ-чемпионатов
Уже в эти выходные мы узнаем имена чемпионов Ла Лиги и Лиги 1. Также станет известно, какие клубы будут представлять Италию и Англию в следующем сезоне ЛЧ!
Мы приготовили конкурс на 10 000 рублей к последним турам европейских топ-чемпионатов!
❗️ Условия
1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.
2. Сделайте 6 ставок с описанием в своем профиле на все матчи из списка ниже.
Важно: прогнозы нужно сделать только на те матчи, которые указаны в этом посте.
📜 Правила
- Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.
- Только прематч.
- Только исходы 1х2.
- За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.
Список матчей:
📅 22 мая
19:00 «Реал» – «Вильярреал»
19:00 «Вальядолид» – «Атлетико»
📅 23 мая
18:00 «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
21:45 «Болонья» – «Юве»
22:00 «Брест» – «ПСЖ»
22:00 «Анжер» – «Лилль»
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1-е место – 2500 рублей.
2-е место – 2000 рублей.
3-е место – 1500 рублей.
4-е место – 1000 рублей.
с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей.
❗️ Важно
Итоги будут подведены после 23 мая.
В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит игрок с более высоким коэффициентом всех ставок.