Кто выиграет Евро-2020? Каждый, кто угадает победителя – получит 500 рублей

11 июня стартует групповой этап Евро-2020! Сборные будут играть целый месяц в 10-ти странах и на разных стадионах.

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Кого букмекеры считают фаворитом?

Напомним, что на данный момент главным фаворитом считается сборная Франции. На них можно поставить с кэфом 5.50. Следом идет Англия (6.00) и Бельгия (7.00). С топ-5 списком можно ознакомиться здесь.

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