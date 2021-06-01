Кто выиграет Евро-2020? Каждый, кто угадает победителя – получит 500 рублей
11 июня стартует групповой этап Евро-2020! Сборные будут играть целый месяц в 10-ти странах и на разных стадионах.
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Напишите в комментариях сборную, которая, по вашему мнению, выиграет Евро-2020. А наши друзья из Parimatch подарят каждому, кто угадает победителя, 500 рублей фрибетом на счет!
Кого букмекеры считают фаворитом?
Напомним, что на данный момент главным фаворитом считается сборная Франции. На них можно поставить с кэфом 5.50. Следом идет Англия (6.00) и Бельгия (7.00). С топ-5 списком можно ознакомиться здесь.
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Прогноз можно сделать до 1/8 финала включительно!
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Комментарии
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