Как вам полуфинальные матчи ЛЧ и ЛЕ? Ожидаемо или нет? До финалов еврокубков еще три недели, но национальные чемпионаты выходят на финишную прямую!

Мы снова проведем конкурс на 10 000 рублей! Но теперь из главных матчей этих выходных в Англии, Испании, Италии и, конечно же, в России!

Условия и список матчей – ниже. Желаем удачи!

Важно: итоги розыгрыша подведем после 12 мая.

Что делать?

1. Напишите «+» или «участвую» в комментариях под этим постом.

2. Сделайте 7 ставок с описанием в своем профиле на матчи из списка ниже. Важно: участвуют только те матчи, которые указаны в этом посте.

Правила

Учитываются только прогнозы с описанием минимум в 50 слов.

Только прематч.

Только исходы 1х2.

За каждый верный прогноз будет начисляться один балл.

Матчи

8.05

09.05

10.05

Топ-10 пользователей, набравшие наибольшее количество баллов, разделят 10 000 рублей.

1-е место – 2500 рублей

2-е место – 2000 рублей

3-е место – 1500 рублей

4-е место – 1000 рублей

с 5-го по 10-е место место – по 500 рублей

Призы – это фрибеты в Parimatch. После 12 мая мы подведем итоги и наградим победителей. В случае равного количества баллов у участников, призовое место получит тот, у кого сумма коэффициентов всех ставок больше.

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