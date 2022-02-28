Betting Insider

Разыгрываем более 100 000 рублей в 4 конкурсах – условия, сроки и другие подробности

автор Сергей Рябкин

Привет, капперы! В это воскресенье (6 марта) мы запускаем новые конкурсы с общим банком более 100 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Где найти конкурсы

‼️ Все новые конкурсы проводятся только в приложении на Android

Виджет со всеми розыгрышами находится после 4-го прогноза в лентах матчей и на главной. Попасть в экраны конкурсов можно по кнопкам «участвовать».


Список конкурсов

Но сначала про сроки:

  • Старт всех конкурсов – 6 марта;
  • Завершение – 20 марта (включительно);
  • Итоги и награждение победителей – после 21 марта.

«Плей-офф»

Банк: ₽25 000 

Что делать:

  • до 4 марта включительно сделать любой прогноз на экране конкурса, чтобы оставить заявку на участие;
  • редакция проведет автоматическую жеребьевку и распределит пользователей по парам;
  • с 6 марта в специальном поле редакция будет публиковать события каждого раунда;
  • ваша задача: создавать пари или отвечать прогнозом в комментариях к ставке оппонента;


  • важно: прогнозы противников на одно событие должны отличаться.


Подробные правила читайте в экране конкурса.

«Баттл прогнозов»

Банк: ₽30 000

Что делать:

  • создавать пари на футбол, хоккей или баскетбол через специальное поле для ввода ставки;

  • а также ставить против других игроков в комментариях к их пари;

  • нужно сделать минимум 30 ставок на странице конкурса – 10 из них должны быть в виде пари*;

*пари – прогноз, который создается через специальное поле для ввода ставки;

  • в комментариях к пари нельзя делать такую же ставку, как и организатор пари;
  • в одном пари может участвовать любое количество игроков;
  • если ставка организатора пари или пользователя в комменатриях выиграла, в их рейтинг начисляются баллы в соответствии с методом расчета ставок;
  • свое положение в рейтинге можно будет отслеживать в специальном поле под правилами.

Подробные правила читайте в экране конкурса.

«Дистанция»

Банк: ₽30 000

Что делать:

  • чтобы принять участие в конкурсе, достаточно просто оставить любой прогноз в экране конкурса;
  • конкурс начнется 6 марта;
  • ваша задача: делать ставки каждый день в период проведения конкурса через специальное поле ввода;

  • в один день день должно быть сделано минимум три ставки;
  • по итогам конкурса 10 случайных победителей получат по 3000 рублей.

Подробные правила читайте в экране конкурса.

«Винстрик»

Банк: более ₽25 000

Что делать:

  • делать ставки через специальное поле ввода в экране конкурса;

  • для участия нужно сделать минимум 10 ставок;
  • ваша задача: сделать максимальное количество выигрышных ставок подряд;
  • если ставка проигрывает, то набранный стрик сохраняется – со следующей выигрышной ставки начинается новый;
  • в итоговый рейтинг будет засчитан самый продолжительный винстрик за период конкурса;
  • следить за рейтингом можно в специальном поле в экране конкурса.

Подробные правила читайте в экране конкурса.

Вопросы и ответы

1. Можно ли участвовать пользователям не из РФ?

Все конкурсы на Betting Insider проводятся совместно с партнером проекта – БК Parimatch. Технически вы сможете участвовать в конкурсе, однако для получения приза нужно быть зарегистрированным на https://www.parimatch.ru/.

2. Как получить приз, если я выиграл в конкурсе?

Напишите на почту prizes@betting.team с темой письма «Фрибет Betting Insider». В письме нужно указать:

  • Название конкурса, в котором вы победили;
  • Ссылку на ваш профиль в Betting Insider;
  • Номер счета в Parimatch и телефон, которые были указаны при регистрации в Parimatch.
  • Начисление фрибета на счет в БК занимает максимум 30 дней.

3. Почему удалили мой прогноз?

Есть несколько причин, почему так могло произойти:

  • Модерация удаляет рекламу, спам, оскорбления других пользователей и т.д. 
  • Неправильно заполненные пари не учитываются в конкурсе, такие случаи могут приравниваться к спаму и удаляться.
  • В комментариях к пари можно оставлять только ответные прогнозы – сообщения другого характера могут быть приравнены к спаму и удалены.

С подробной информацией о правилах сообщества можно ознакомиться тут.

4. Не вижу себя в рейтинге/сетке турнира, что делать?

Так может произойти, если вы:

  • Не успели подать заявку на участие в конкурсе;
  • Проиграли в прошлом раунде (в конкурсе «Плей-офф»);
  • Не выполнили все условия, предусмотренные правилами конкурса;
  • Использовали мультиаккаунт для участия в одном конкурсе.

Если это не так и все условия были выполнены, пожалуйста, отправьте название конкурса и ваш никнейм на почту support@betting.team. 

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.