Разыгрываем более 100 000 рублей в 4 конкурсах – условия, сроки и другие подробности

Привет, капперы! В это воскресенье (6 марта) мы запускаем новые конкурсы с общим банком более 100 000 рублей фрибетами от Parimatch.

Где найти конкурсы

‼️ Все новые конкурсы проводятся только в приложении на Android.

Виджет со всеми розыгрышами находится после 4-го прогноза в лентах матчей и на главной. Попасть в экраны конкурсов можно по кнопкам «участвовать».





Список конкурсов

Но сначала про сроки:

Старт всех конкурсов – 6 марта;

Завершение – 20 марта (включительно);

Итоги и награждение победителей – после 21 марта.

«Плей-офф»

Банк: ₽25 000

Что делать:

до 4 марта включительно сделать любой прогноз на экране конкурса, чтобы оставить заявку на участие;

редакция проведет автоматическую жеребьевку и распределит пользователей по парам;

с 6 марта в специальном поле редакция будет публиковать события каждого раунда;

ваша задача: создавать пари или отвечать прогнозом в комментариях к ставке оппонента;





важно: прогнозы противников на одно событие должны отличаться.





Подробные правила читайте в экране конкурса.

«Баттл прогнозов»

Банк: ₽30 000

Что делать:

создавать пари на футбол, хоккей или баскетбол через специальное поле для ввода ставки;

а также ставить против других игроков в комментариях к их пари;

нужно сделать минимум 30 ставок на странице конкурса – 10 из них должны быть в виде пари*;

*пари – прогноз, который создается через специальное поле для ввода ставки;

в комментариях к пари нельзя делать такую же ставку, как и организатор пари;

в одном пари может участвовать любое количество игроков;

если ставка организатора пари или пользователя в комменатриях выиграла, в их рейтинг начисляются баллы в соответствии с методом расчета ставок;

свое положение в рейтинге можно будет отслеживать в специальном поле под правилами.

Подробные правила читайте в экране конкурса.

«Дистанция»

Банк: ₽30 000

Что делать:

чтобы принять участие в конкурсе, достаточно просто оставить любой прогноз в экране конкурса;

конкурс начнется 6 марта;

ваша задача: делать ставки каждый день в период проведения конкурса через специальное поле ввода;

в один день день должно быть сделано минимум три ставки;

по итогам конкурса 10 случайных победителей получат по 3000 рублей.

Подробные правила читайте в экране конкурса.



«Винстрик»

Банк: более ₽25 000

Что делать:

делать ставки через специальное поле ввода в экране конкурса;

для участия нужно сделать минимум 10 ставок;

ваша задача: сделать максимальное количество выигрышных ставок подряд;

сделать максимальное количество выигрышных ставок подряд; если ставка проигрывает, то набранный стрик сохраняется – со следующей выигрышной ставки начинается новый;

в итоговый рейтинг будет засчитан самый продолжительный винстрик за период конкурса;

следить за рейтингом можно в специальном поле в экране конкурса.

Подробные правила читайте в экране конкурса.

Вопросы и ответы

1. Можно ли участвовать пользователям не из РФ?

Все конкурсы на Betting Insider проводятся совместно с партнером проекта – БК Parimatch. Технически вы сможете участвовать в конкурсе, однако для получения приза нужно быть зарегистрированным на https://www.parimatch.ru/.

2. Как получить приз, если я выиграл в конкурсе?

Напишите на почту prizes@betting.team с темой письма «Фрибет Betting Insider». В письме нужно указать:

Название конкурса, в котором вы победили;

Ссылку на ваш профиль в Betting Insider;

Номер счета в Parimatch и телефон, которые были указаны при регистрации в Parimatch.

Начисление фрибета на счет в БК занимает максимум 30 дней.

3. Почему удалили мой прогноз?

Есть несколько причин, почему так могло произойти:

Модерация удаляет рекламу, спам, оскорбления других пользователей и т.д.

Неправильно заполненные пари не учитываются в конкурсе, такие случаи могут приравниваться к спаму и удаляться.

В комментариях к пари можно оставлять только ответные прогнозы – сообщения другого характера могут быть приравнены к спаму и удалены.

С подробной информацией о правилах сообщества можно ознакомиться тут.

4. Не вижу себя в рейтинге/сетке турнира, что делать?

Так может произойти, если вы:

Не успели подать заявку на участие в конкурсе;

Проиграли в прошлом раунде (в конкурсе «Плей-офф»);

Не выполнили все условия, предусмотренные правилами конкурса;

Использовали мультиаккаунт для участия в одном конкурсе.

Если это не так и все условия были выполнены, пожалуйста, отправьте название конкурса и ваш никнейм на почту support@betting.team.