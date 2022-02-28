Разыгрываем более 100 000 рублей в 4 конкурсах – условия, сроки и другие подробности
Привет, капперы! В это воскресенье (6 марта) мы запускаем новые конкурсы с общим банком более 100 000 рублей фрибетами от Parimatch.
Где найти конкурсы
‼️ Все новые конкурсы проводятся только в приложении на Android.
Виджет со всеми розыгрышами находится после 4-го прогноза в лентах матчей и на главной. Попасть в экраны конкурсов можно по кнопкам «участвовать».
Список конкурсов
Но сначала про сроки:
- Старт всех конкурсов – 6 марта;
- Завершение – 20 марта (включительно);
- Итоги и награждение победителей – после 21 марта.
«Плей-офф»
Банк: ₽25 000
Что делать:
- до 4 марта включительно сделать любой прогноз на экране конкурса, чтобы оставить заявку на участие;
- редакция проведет автоматическую жеребьевку и распределит пользователей по парам;
- с 6 марта в специальном поле редакция будет публиковать события каждого раунда;
- ваша задача: создавать пари или отвечать прогнозом в комментариях к ставке оппонента;
- важно: прогнозы противников на одно событие должны отличаться.
Подробные правила читайте в экране конкурса.
«Баттл прогнозов»
Банк: ₽30 000
Что делать:
- создавать пари на футбол, хоккей или баскетбол через специальное поле для ввода ставки;
- а также ставить против других игроков в комментариях к их пари;
- нужно сделать минимум 30 ставок на странице конкурса – 10 из них должны быть в виде пари*;
*пари – прогноз, который создается через специальное поле для ввода ставки;
- в комментариях к пари нельзя делать такую же ставку, как и организатор пари;
- в одном пари может участвовать любое количество игроков;
- если ставка организатора пари или пользователя в комменатриях выиграла, в их рейтинг начисляются баллы в соответствии с методом расчета ставок;
- свое положение в рейтинге можно будет отслеживать в специальном поле под правилами.
Подробные правила читайте в экране конкурса.
«Дистанция»
Банк: ₽30 000
Что делать:
- чтобы принять участие в конкурсе, достаточно просто оставить любой прогноз в экране конкурса;
- конкурс начнется 6 марта;
- ваша задача: делать ставки каждый день в период проведения конкурса через специальное поле ввода;
- в один день день должно быть сделано минимум три ставки;
- по итогам конкурса 10 случайных победителей получат по 3000 рублей.
Подробные правила читайте в экране конкурса.
«Винстрик»
Банк: более ₽25 000
Что делать:
- делать ставки через специальное поле ввода в экране конкурса;
- для участия нужно сделать минимум 10 ставок;
- ваша задача: сделать максимальное количество выигрышных ставок подряд;
- если ставка проигрывает, то набранный стрик сохраняется – со следующей выигрышной ставки начинается новый;
- в итоговый рейтинг будет засчитан самый продолжительный винстрик за период конкурса;
- следить за рейтингом можно в специальном поле в экране конкурса.
Подробные правила читайте в экране конкурса.
Вопросы и ответы
1. Можно ли участвовать пользователям не из РФ?
Все конкурсы на Betting Insider проводятся совместно с партнером проекта – БК Parimatch. Технически вы сможете участвовать в конкурсе, однако для получения приза нужно быть зарегистрированным на https://www.parimatch.ru/.
2. Как получить приз, если я выиграл в конкурсе?
Напишите на почту prizes@betting.team с темой письма «Фрибет Betting Insider». В письме нужно указать:
- Название конкурса, в котором вы победили;
- Ссылку на ваш профиль в Betting Insider;
- Номер счета в Parimatch и телефон, которые были указаны при регистрации в Parimatch.
- Начисление фрибета на счет в БК занимает максимум 30 дней.
3. Почему удалили мой прогноз?
Есть несколько причин, почему так могло произойти:
- Модерация удаляет рекламу, спам, оскорбления других пользователей и т.д.
- Неправильно заполненные пари не учитываются в конкурсе, такие случаи могут приравниваться к спаму и удаляться.
- В комментариях к пари можно оставлять только ответные прогнозы – сообщения другого характера могут быть приравнены к спаму и удалены.
С подробной информацией о правилах сообщества можно ознакомиться тут.
4. Не вижу себя в рейтинге/сетке турнира, что делать?
Так может произойти, если вы:
- Не успели подать заявку на участие в конкурсе;
- Проиграли в прошлом раунде (в конкурсе «Плей-офф»);
- Не выполнили все условия, предусмотренные правилами конкурса;
- Использовали мультиаккаунт для участия в одном конкурсе.
Если это не так и все условия были выполнены, пожалуйста, отправьте название конкурса и ваш никнейм на почту support@betting.team.