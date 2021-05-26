Betting Insider

Конте покинул «Интер». Букмекеры обвалили кэф на назначение тренера в клуб АПЛ

автор Сергей Рябкин

«Интер» объявил о расторжении контракта с тренером Антонио Конте по обоюдному согласию. У итальянца возникли разногласия с руководством клуба. 

Куда уйдет Конте?

Сразу после окончания сезона пошли слухи о том, что Конте может уйти из миланского клуба. Испанское издание AS сообщало, что Конте может возглавить «Реал» в случае увольнения Зидана.

Сейчас букмекеры оценивают назначение Конте на пост тренера «Тоттенхэма» самым ожидаемым вариантом. После ухода из «Интера», кэф уменьшился с 6.00 до 2.00. Ранее фаворитом был главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинез с коэффициентом 3.00.

Кто еще претендует на пост тренера «Тоттенхэма»: 

  • Антонио Конте — 2.00;
  • Роберто Мартинез — 3.00;
  • Эрик тен Хаг — 3.00;
  • Маурисио Почеттино — 5.00;
  • Грэм Поттер — 9.00;

Кто сменит Конте в «Интере»?

Индзаги подтвердил представителям «Интера», что готов заменить Конте. Пока официальных переговоров не было, но ожидается, что стороны приступят к обсуждению деталей в ближайшее время.

Контракт Индзаги с «Лацио» заканчивается в конце июня. Прошлый сезон Серии А клуб завершил на 6-м месте и попал в Лигу Европы.

Какой клуб будет тренировать Конте? Пишите ваше мнение в комментариях!

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