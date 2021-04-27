Спустя 25 после премьеры фильма с Майклом Джорданом, в кинотеатрах выйдет «Космический джем: Новое поколение». Премьера фильма назначена на 15 июля, а главную роль в нем исполнит Леброн Джеймс.

По этому случаю букмекеры открыли специальную линию. Так, например, можно поставить на то, какая из частей соберет в прокате больше: первая (кэф — 2.70) или вторая (кэф — 1.40). Напомним, что первая часть собрала $90,4 млн.

Также есть возможность предугадать исходы игровых событий в фильме: ставки на победителя матча между Tune Squad и Goon Squad, к сожалению, не принимаются, однако можно поставить на тотал: ТБ (155) — 1.21, а ТМ (155) идет с кэфом 3.85.

Аналитики предполагают, что к перерыву Tune Squad будет проигрывать: кэф — 1.1. Также есть возможность поставить на то, кто запишет на свой счет победный бросок:

Леброн — 1.33 ;

; Багз Банни —3.00.

А вы смотрели первую часть фильма? А сходите на вторую? Напишите об этом в комментариях!