Евгений Савин забьет за ФК «Красава»? Линия на итоги выступления клуба в Кубке России

Футбольный клуб «Красава», чьим президентом является футболист и блогер Евгений Савин, 14 июля провел свой первый матч в истории: в матче 1/256 финала Кубка России со счетом 3:0 был обыгран «Металлург» Видное. Для того, чтобы попасть в групповой этап, необходимо пройти еще 2 квалификационных раунда.

Букмекеры предлагают специальную линию на итоги выступления клуба на Кубке России:

Клуб забьет больше 5 голов: Да – 2.00 , Нет – 1.72 ;

, Нет – ; Клуб выйдет в групповой этап: Да – 3.00 , Нет – 1.34 ;

, Нет – ; Главный тренер получит КК – 25.00 ;

; Евгений Савин выйдет на поле и забьет – 25.00.

Победа ФК «Красава» в Кубке России оценивается кэфом 1000.00.

Напомним, что следующий матч в Кубке России клуб проведет 28 июля: «Красава» сыграет со «Строгино».

Будете следить за ФК «Красава» в этом сезоне? Как далеко пройдет этот клуб?