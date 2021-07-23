25 июля в 19:00 (МСК) «Крылья Советов» дома примут «Ахмат». Встреча состоится в рамках 1-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

«Крылья» провели довольно среднюю предсезонку, но не это главное. Важно, что в команду пришло еще несколько топовых молодых игроков. Один из них Сергей Пиняев – вероятно, будущее российского футбола. Следить за «Крыльями» в новом сезоне будет очень интересно.

Против «Ахмата» самарцы будут играть на победу. Во-первых, они привыкли к этому (в ФНЛ «Крылья» установили рекорд по победам), во-вторых, домашний стадион обязует. Да и «Ахмат» далеко не самый грозный соперник.

Пока что травм футболисты «Крыльев» получить не успели. Узнать предварительный состав самарцев вы можете здесь.

На победу «Крыльев» ставит 33% капперов Betting Insider. Один из них – Артём Екимцев. Он верит в команду Осинькина.





В целом, можно подстраховаться и фору (0) хозяев поля взять. Pin-Up.ru дает коэффицицент 1.80 за такую ставку.



«Ахмат»: форма, ставки и прогноз

«Ахмат» не выиграл ни одного матча за время предсезонки. Две ничьи, два поражения. Причем у грозненцев не было ни одного по-настоящему серьезного соперника. Понятно, что предсезонка далеко не всегда отражает реальную форму команды, но нам есть о чем задуматься.

«Ахмат» может победить «Крылья», это не станет большой сенсацией. Но вряд ли грозненцы захотят во что бы то ни стало победить. Ничья на выезде – тоже неплохой результат.

Все лидеры «Ахмата» в строю. Узнать предварительный состав команды Талалаева вы можете здесь.

15% наших пользователей ставят на «Ахмат». Злой Добрый коротко объяснил, почему он делает такой выбор:





На то, что «Ахмат» не проиграет Pin-Up.ru дает коэффициент 1.49. Не самый плохой вариант для экспресса.



«Крылья Советов» – «Ахмат»: счет в последних матчах





Обе команды местами довольно результативно играли на сборах. Поставить на ТБ (2,5) в их предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.34.



«Крылья Советов» – «Ахмат»: статистика личных встреч





Ставка обе забьют проходила в пяти из шести последних очных встречах команд. Сделать такую ставку в их предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.88.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ахмат» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте канала. Помимо этого, посмотреть игру смогут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: ФК «Крылья Советов».