«Спартак» сыграет в верховой футбол против «Крыльев». Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

30 июля в 19:00 (МСК) «Крылья Советов» дома примут московский «Спартак». Встреча состоится в рамках 2 тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

«Крылья» в первом туре проиграли «Ахмату». Причем они «горели» 0:2 уже на 20-минуте. Не такого старта от самарцев ожидали болельщики, которые видели, как команда набирает больше 100 очков в ФНЛ.

Дома против «Спартака» поражение «Крылья» точно не устроит. Даже если оно случится в упорной борьбе. Нужны хотя бы какие-то очки.

Все лидеры «Крыльев Советов» в строю. Узнать предварительный состав самарцев вы можете здесь.

11% капперов Betting Insider ставит на победу «Крыльев Советов». И стоит сказать, что это вторая по популярности ставка на портале. Саша Белый. – один из тех, кто верит в самарцев. Он оригинально объяснил свой выбор:





Если вы хотите подстраховаться, то можно просто 1Х заиграть. Pin-Up.ru такую ставку коэффициентом 2.10 оценивает.



«Спартак»: форма, ставки и прогноз

«Спартак» свою первую игру в сезоне тоже проиграл. И проиграл «Рубину» – прямому конкуренту в борьбе за еврокубки. Даже несмотря на существенное игровое преимущество, болельщики были злы на команду. Их такой результат не устраивает.

Реабилитироваться за поражение в Казани можно только победой в Самаре. Даже ничья будет воспринята как неудача.

Помочь «Спартаку» в игре против «Крыльев» не смогут Маслов, Селихов и Понсе. Узнать предварительный «красно-белых» вы можете здесь.

55% наших пользователей ставят на «Спартак», и это самое популярное пари на сайте. Liam конкретно объяснил, почему в этой встрече лучше отталкиваться от москвичей:





За победу «красно-белых» дают неплохой коэффициент. Но еще выше значение на фору (-1,5). В Pin-Up.ru такая ставка оценивается за 2.99.



«Крылья Советов» – «Спартак»: история личных встреч





Ставка «Обе забьют» проходила в 4-х из 5-ти последних очных встречах команд. Поставить на данное событие в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.00.



«Крылья Советов» – «Спартак»: счет в последних матчах





Как можно заметить, команды довольно результативно играют в последнее время. Поставить на ТБ (2,5) в их предстоящем матче в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.02.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак» покажет телеканал «Матч Премьер». Стоимость месячной подписки на канал составляет 299 рублей. Также посмотреть игру могут зарегистрированные клиенты БК «Винлайн».

Источник главного изображения: ФК «Спартак»