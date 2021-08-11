Betting Insider

«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов? Как поменялись коэффициенты после трансфера Месси?

автор Данил Симонов

Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Букмекеры оценили, кто является главным претендентом на титул Лиги чемпионов в этом сезоне после самого громкого трансфера в истории футбола.

Кто фаворит турнира?

  • «ПСЖ» – 3.80 ( 30 июля кэф был 9.50);
  • «Манчестер Сити» – 4.50 (4.50);
  • «Бавария» – 8.00 (6.00);
  • «Челси» – 9.00 ( 10.00);
  • «Ливерпуль» – 10.00 (9.00) ;
  • «Манчестер Юнайтед» – 17.00 (17.00);
  • «Барселона» – 18.00 (11.00);
  • «Реал» – 18.00 (14.00).

Как поменялись коэффициенты на победителя чемпионата Франции?

  • «ПСЖ» – 1.11 ( 30 июля кэф был 1.22);
  • «Лион» – 18.00 (10.00);
  • «Лилль» – 18.00 (16.00);
  • «Монако» – 25.00 (18.00);
  • «Марсель» – 25.00 (27.00).

А кто станет лучшим бомбардиром «ПСЖ» ?

  • Лионель Месси – 1.80;
  • Килиан Мбаппе – 2.70;
  • Неймар – 10.00;
  • Мауро Икарди – 50.00.

Как вы думаете, как выступит «ПСЖ» в новом сезоне? Пишите в комментариях! 

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