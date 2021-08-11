Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Букмекеры оценили, кто является главным претендентом на титул Лиги чемпионов в этом сезоне после самого громкого трансфера в истории футбола.

Кто фаворит турнира?

«ПСЖ» – 3.80 ( 30 июля кэф был 9.50);

( 30 июля кэф был 9.50); «Манчестер Сити» – 4.50 (4.50);

(4.50); «Бавария» – 8.00 (6.00);

(6.00); «Челси» – 9.00 ( 10.00);

( 10.00); «Ливерпуль» – 10.00 (9.00) ;

(9.00) ; «Манчестер Юнайтед» – 17.00 (17.00);

(17.00); «Барселона» – 18.00 (11.00);

(11.00); «Реал» – 18.00 (14.00).

Как поменялись коэффициенты на победителя чемпионата Франции?

«ПСЖ» – 1.11 ( 30 июля кэф был 1.22);

( 30 июля кэф был 1.22); «Лион» – 18.00 (10.00);

(10.00); «Лилль» – 18.00 (16.00);

(16.00); «Монако» – 25.00 (18.00);

(18.00); «Марсель» – 25.00 (27.00).

А кто станет лучшим бомбардиром «ПСЖ» ?

Лионель Месси – 1.80;

Килиан Мбаппе – 2.70;

Неймар – 10.00;

Мауро Икарди – 50.00.

Как вы думаете, как выступит «ПСЖ» в новом сезоне? Пишите в комментариях!