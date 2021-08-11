«ПСЖ» – главный фаворит Лиги чемпионов? Как поменялись коэффициенты после трансфера Месси?
Главная звезда мирового футбола Лионель Месси перешел во французский клуб «Пари Сен-Жермен».
Букмекеры оценили, кто является главным претендентом на титул Лиги чемпионов в этом сезоне после самого громкого трансфера в истории футбола.
Кто фаворит турнира?
- «ПСЖ» – 3.80 ( 30 июля кэф был 9.50);
- «Манчестер Сити» – 4.50 (4.50);
- «Бавария» – 8.00 (6.00);
- «Челси» – 9.00 ( 10.00);
- «Ливерпуль» – 10.00 (9.00) ;
- «Манчестер Юнайтед» – 17.00 (17.00);
- «Барселона» – 18.00 (11.00);
- «Реал» – 18.00 (14.00).
Как поменялись коэффициенты на победителя чемпионата Франции?
- «ПСЖ» – 1.11 ( 30 июля кэф был 1.22);
- «Лион» – 18.00 (10.00);
- «Лилль» – 18.00 (16.00);
- «Монако» – 25.00 (18.00);
- «Марсель» – 25.00 (27.00).
А кто станет лучшим бомбардиром «ПСЖ» ?
- Лионель Месси – 1.80;
- Килиан Мбаппе – 2.70;
- Неймар – 10.00;
- Мауро Икарди – 50.00.
Как вы думаете, как выступит «ПСЖ» в новом сезоне? Пишите в комментариях!
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