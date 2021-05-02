Сразу 6 команд борются за топ-4 АПЛ. У кого больше шансов на успех?
В этом сезоне АПЛ идет ожесточенная борьба за место в Лиге чемпионов. В гонке участвуют даже те команды, которые перед стартом сезона ставили себе другие задачи.
Как сейчас выглядит таблица АПЛ?
После 33 туров топ-10 выглядит следующим образом.
- «Ман Сити» – 80 очков.
- «МЮ» – 67 очков.
- «Лестер» – 63 очков.
- «Челси» – 61 очко.
- «Вест Хэм» – 55 очков.
- «Ливерпуль» – 54 очка.
- «Тоттенхэм» – 53 очка.
- «Эвертон» – 52 очка.
- «Лидс» – 47 очков.
- «Арсенал» – 46 очков.
Отметим, что «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» провели на один матч меньше «Лестера» и «Челси».
В гонке участвует еще как минимум 4 команды: «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».
Кого букмекеры считают фаворитом?
Из тех клубов, которые сейчас находятся за пределами топ-4 – букмекеры больше верят в «Челси». На успех команды Тухеля дают коэффициент 1.50 (67%). Следом идет «Ливерпуль» – 2.80 (36%). Вот как выглядит вся линия претендентов на топ-4.
- «Лестер» – 1.26 (79%);
- «Челси» – 1.50 (67%);
- «Ливерпуль» – 2.80 (36%);
- «Вест Хэм» – 7.00 (14%);
- «Тоттенхэм» – 7.50 (13%);
- «Эвертон» – 18.00 (5%).
Напомним, что «Ливерпуль» три года подряд финишировал в топ-4 АПЛ. Что касается «Челси», то в последний раз лондонский клуб остался за пределами первой четверки в сезоне 2017/18, уступив свое место тому же «Ливерпулю».