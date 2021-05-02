Betting Insider

Сразу 6 команд борются за топ-4 АПЛ. У кого больше шансов на успех?

автор Алексей Шабалдин

В этом сезоне АПЛ идет ожесточенная борьба за место в Лиге чемпионов. В гонке участвуют даже те команды, которые перед стартом сезона ставили себе другие задачи.

Как сейчас выглядит таблица АПЛ?

После 33 туров топ-10 выглядит следующим образом.

  1. «Ман Сити» – 80 очков.
  2. «МЮ» – 67 очков.
  3. «Лестер» – 63 очков.
  4. «Челси» – 61 очко.
  5. «Вест Хэм» – 55 очков.
  6. «Ливерпуль» – 54 очка.
  7. «Тоттенхэм» – 53 очка.
  8. «Эвертон» – 52 очка.
  9. «Лидс» – 47 очков.
  10. «Арсенал» – 46 очков.

Отметим, что «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» провели на один матч меньше «Лестера» и «Челси».

В гонке участвует еще как минимум 4 команды: «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Хэм» и «Тоттенхэм». 

Кого букмекеры считают фаворитом?

Из тех клубов, которые сейчас находятся за пределами топ-4 – букмекеры больше верят в «Челси». На успех команды Тухеля дают коэффициент 1.50 (67%). Следом идет «Ливерпуль» – 2.80 (36%). Вот как выглядит вся линия претендентов на топ-4.

  • «Лестер» – 1.26 (79%);
  • «Челси» – 1.50 (67%);
  • «Ливерпуль» – 2.80 (36%);
  • «Вест Хэм» – 7.00 (14%);
  • «Тоттенхэм» – 7.50 (13%);
  • «Эвертон» – 18.00 (5%).

Напомним, что «Ливерпуль» три года подряд финишировал в топ-4 АПЛ. Что касается «Челси», то в последний раз лондонский клуб остался за пределами первой четверки в сезоне 2017/18, уступив свое место тому же «Ливерпулю».

Как думаете, какие команды попадут в топ-4 по итогам сезона? Пишите свои прогнозы в комментариях! 

Комментарии
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Wasso
70.5% WR2.36% ROI
Вест Хем подвинут наверняка. А вот насчёт остальных - сложно спрогнозировать.. может у кого есть определённые мысли?!
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StavkaIgra
58.3% WR-4.1% ROI
Думаю, что первая тройка так и останется, а вот 4 строчка будет поделена в зависимости от того,как Ливерпуль будет дальше продолжать играть)Или Челси или Ливер думаю замкнут ТОП-4.
Всего лишь в большей степени домыслы ,конечно, так как в любой момент может любая команда посыпаться )
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Нуржан Турсынов
0% WR-1.33% ROI
челси
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Евгений Воробьев10
45.4% WR-6.2% ROI
Моя четверка: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль(если вылет из ЛЧ).
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Сергей Бронников2
50% WR-0.12% ROI
смотря от календаря и только, думаю борба будет между Челси и Ливерпулем, Лестер бетонно не отдаст 3е место
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Михаил Митупов
50% WR-1.56% ROI
Ливерпуль 100% будет в четвёрке. Клопп должен настроить команду в конце сезона. Вся команда будет бороться
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Ринат Давлетов
51.2% WR-5.1% ROI
Челси
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Алексей Роов
59% WR0.99% ROI
Челси
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Asik.k
48.9% WR-3.36% ROI
эвертон
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Вадим Лисицын
47.1% WR-3.81% ROI
челси
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