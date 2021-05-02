Сразу 6 команд борются за топ-4 АПЛ. У кого больше шансов на успех?

В этом сезоне АПЛ идет ожесточенная борьба за место в Лиге чемпионов. В гонке участвуют даже те команды, которые перед стартом сезона ставили себе другие задачи.

Как сейчас выглядит таблица АПЛ?

После 33 туров топ-10 выглядит следующим образом.

«Ман Сити» – 80 очков. «МЮ» – 67 очков. «Лестер» – 63 очков. «Челси» – 61 очко. «Вест Хэм» – 55 очков. «Ливерпуль» – 54 очка. «Тоттенхэм» – 53 очка. «Эвертон» – 52 очка. «Лидс» – 47 очков. «Арсенал» – 46 очков.

Отметим, что «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» провели на один матч меньше «Лестера» и «Челси».



В гонке участвует еще как минимум 4 команды: «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».



Кого букмекеры считают фаворитом?

Из тех клубов, которые сейчас находятся за пределами топ-4 – букмекеры больше верят в «Челси». На успех команды Тухеля дают коэффициент 1.50 (67%). Следом идет «Ливерпуль» – 2.80 (36%). Вот как выглядит вся линия претендентов на топ-4.

«Лестер» – 1.26 (79%);

(79%); «Челси» – 1.50 (67%);

(67%); «Ливерпуль» – 2.80 (36%);

(36%); «Вест Хэм» – 7 .00 (14%);

(14%); «Тоттенхэм» – 7 .50 (13%);

(13%); «Эвертон» – 18.00 (5%).

Напомним, что «Ливерпуль» три года подряд финишировал в топ-4 АПЛ. Что касается «Челси», то в последний раз лондонский клуб остался за пределами первой четверки в сезоне 2017/18, уступив свое место тому же «Ливерпулю».

Как думаете, какие команды попадут в топ-4 по итогам сезона? Пишите свои прогнозы в комментариях!