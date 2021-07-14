Кто попадет в топ-4 АПЛ в сезоне 2021/2022? Кэфы на «Арсенал» и «Тоттенхэм» – 7.00!

Через месяц стартует новый сезон АПЛ. В середине июля команды начнут играть предсезонные матчи, а 7-го августа пройдет Суперкубок Англии – «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити».





Букмекеры посчитали, кто попадет в четверку лучших АПЛ по окончании сезона. Фаворит за место в еврокубках – «Ман Сити» (1.06). Далее идут «Челси» (1.25) и «Ливерпуль» (1.30), а четвертое место занимает «МЮ» (1.40).

Кэфы на попадание в топ-4 АПЛ 2021/2022

«Ман Сити» – 1.06 ;

; «Челси» – 1.25 ;

; «Ливерпуль» – 1.30 ;

; «МЮ» – 1.40 ;

; «Лестер» – 5.50 ;

; «Арсенал» – 7.00 ;

; «Тоттенхэм» – 7.00 ;

; «Эвертон» – 12.00 ;

; «Лидс» – 14.00 ;

; «Вест Хэм» – 17.00 ;

; «Астон Вилла» – 21.00.

Отметим, что в сезоне 2020/2021 топ-4 был таким же, каким его прогнозируют букмекеры. Тогда 1-е место занял «Ман Сити», 2-е ушло «МЮ», а 3-е и 4-е – «Ливерпуль» и «Челси» соответственно.

Удастся ли «Лестеру», «Арсеналу» или «Тоттенхэму» добраться до топ-4 в следующем сезоне? Пишите в комментариях!