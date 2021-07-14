Кто попадет в топ-4 АПЛ в сезоне 2021/2022? Кэфы на «Арсенал» и «Тоттенхэм» – 7.00!
Через месяц стартует новый сезон АПЛ. В середине июля команды начнут играть предсезонные матчи, а 7-го августа пройдет Суперкубок Англии – «Лестер» сыграет с «Манчестер Сити».
Букмекеры посчитали, кто попадет в четверку лучших АПЛ по окончании сезона. Фаворит за место в еврокубках – «Ман Сити» (1.06). Далее идут «Челси» (1.25) и «Ливерпуль» (1.30), а четвертое место занимает «МЮ» (1.40).
Кэфы на попадание в топ-4 АПЛ 2021/2022
- «Ман Сити» – 1.06;
- «Челси» – 1.25;
- «Ливерпуль» – 1.30;
- «МЮ» – 1.40;
- «Лестер» – 5.50;
- «Арсенал» – 7.00;
- «Тоттенхэм» – 7.00;
- «Эвертон» – 12.00;
- «Лидс» – 14.00;
- «Вест Хэм» – 17.00;
- «Астон Вилла» – 21.00.
Отметим, что в сезоне 2020/2021 топ-4 был таким же, каким его прогнозируют букмекеры. Тогда 1-е место занял «Ман Сити», 2-е ушло «МЮ», а 3-е и 4-е – «Ливерпуль» и «Челси» соответственно.
Удастся ли «Лестеру», «Арсеналу» или «Тоттенхэму» добраться до топ-4 в следующем сезоне? Пишите в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.