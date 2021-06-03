Кто станет лучшим бомбардиром Кубка Америки по мнению букмекеров? Неймар и Агуэро не попали в топ-3!

Кубок Америки-2021 стартует уже через несколько дней! Команды разыграют кубок с 14 июня по 11 июля в Бразилии.

Сборные уже объявили заявки игроков, а букмекеры определились с фаворитами. Помимо борьбы за чемпионство, игроки будут бороться за звание лучшего бомбардира Кубка Америки.





В гонке за лучшего бомбардира лидирует Месси с кэфом 4.50. Следом идет Суарес (6.00) и Мартинес (7.00).

Топ-10 форвардов выглядит так:

Лионель Месси — 4.50 Луис Суарес — 6.00 Лаутаро Мартинес — 7.00 Неймар Жуниор — 7.00 Эдинсон Кавани — 7.00 Дуван Сапата — 10.00 Серхио Агуэро — 10.00 Габриэл Жезус — 11.00 Роберто Фирмино — 13.00 Винисиус Жуниор — 15.00

Изначально, Кубок Америки-2021 должен был проводиться в Аргентине, но из-за плохой ситуации с COVID-19 в стране, турнир экстренно перенесли в Бразилию. Но Месси по-прежнему остается фаворитом на звание лучшего бомбардира и лучшего игрока. БК оценивают кэфом 4.00, что Лео станет MVP турнира.

Топ-7 претендентов на лучшего игрока выглядит следующим образом:

Лионель Месси — 4.00

Неймар Жуниор — 4.50

Серхио Агуэро — 7.00

Луис Суарес — 8.00

Анхель Ди Мария — 10.00

Эдинсон Кавани — 10.00

Алисон Беккер — 12.00

Как вы думаете, кто выиграет награду лучшего бомбардира на Копа Америка? Пишите ваше мнение в комментариях!