Кто станет лучшим бомбардиром Кубка Америки по мнению букмекеров? Неймар и Агуэро не попали в топ-3!
Кубок Америки-2021 стартует уже через несколько дней! Команды разыграют кубок с 14 июня по 11 июля в Бразилии.
Сборные уже объявили заявки игроков, а букмекеры определились с фаворитами. Помимо борьбы за чемпионство, игроки будут бороться за звание лучшего бомбардира Кубка Америки.
В гонке за лучшего бомбардира лидирует Месси с кэфом 4.50. Следом идет Суарес (6.00) и Мартинес (7.00).
Топ-10 форвардов выглядит так:
- Лионель Месси — 4.50
- Луис Суарес — 6.00
- Лаутаро Мартинес — 7.00
- Неймар Жуниор — 7.00
- Эдинсон Кавани — 7.00
- Дуван Сапата — 10.00
- Серхио Агуэро — 10.00
- Габриэл Жезус — 11.00
- Роберто Фирмино — 13.00
- Винисиус Жуниор — 15.00
Изначально, Кубок Америки-2021 должен был проводиться в Аргентине, но из-за плохой ситуации с COVID-19 в стране, турнир экстренно перенесли в Бразилию. Но Месси по-прежнему остается фаворитом на звание лучшего бомбардира и лучшего игрока. БК оценивают кэфом 4.00, что Лео станет MVP турнира.
Топ-7 претендентов на лучшего игрока выглядит следующим образом:
- Лионель Месси — 4.00
- Неймар Жуниор — 4.50
- Серхио Агуэро — 7.00
- Луис Суарес — 8.00
- Анхель Ди Мария — 10.00
- Эдинсон Кавани — 10.00
- Алисон Беккер — 12.00
Как вы думаете, кто выиграет награду лучшего бомбардира на Копа Америка? Пишите ваше мнение в комментариях!
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