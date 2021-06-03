Betting Insider

Кто станет лучшим бомбардиром Кубка Америки по мнению букмекеров? Неймар и Агуэро не попали в топ-3!

автор Алексей Шабалдин

Кубок Америки-2021 стартует уже через несколько дней! Команды разыграют кубок с 14 июня по 11 июля в Бразилии. 

Сборные уже объявили заявки игроков, а букмекеры определились с фаворитами. Помимо борьбы за чемпионство, игроки будут бороться за звание лучшего бомбардира Кубка Америки


В гонке за лучшего бомбардира лидирует Месси с кэфом 4.50. Следом идет Суарес (6.00) и Мартинес (7.00).

Топ-10 форвардов выглядит так: 

  1. Лионель Месси — 4.50
  2. Луис Суарес — 6.00
  3. Лаутаро Мартинес — 7.00
  4. Неймар Жуниор — 7.00
  5. Эдинсон Кавани — 7.00
  6. Дуван Сапата — 10.00
  7. Серхио Агуэро — 10.00
  8. Габриэл Жезус — 11.00
  9. Роберто Фирмино — 13.00
  10. Винисиус Жуниор — 15.00 

Изначально, Кубок Америки-2021 должен был проводиться в Аргентине, но из-за плохой ситуации с COVID-19 в стране, турнир экстренно перенесли в Бразилию. Но Месси по-прежнему остается фаворитом на звание лучшего бомбардира и лучшего игрока. БК оценивают кэфом 4.00, что Лео станет MVP турнира. 

Топ-7 претендентов на лучшего игрока выглядит следующим образом: 

  • Лионель Месси — 4.00
  • Неймар Жуниор — 4.50
  • Серхио Агуэро — 7.00
  • Луис Суарес — 8.00
  • Анхель Ди Мария — 10.00
  • Эдинсон Кавани — 10.00
  • Алисон Беккер — 12.00

Как вы думаете, кто выиграет награду лучшего бомбардира на Копа Америка? Пишите ваше мнение в комментариях!

Комментарии
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Wasso
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Возможно конечно и Месси... но тут проблема в том, что он в сборной. А там другая игра, да и соперники не слабее, чем в той же Примьере?!
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