Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ-2021\22 по мнению букмекеров? Вероятность победы Левандовски – 22%

Первый тур матчей группового этапа ЛЧ-2021/22 подошел к концу. Произошло много сенсаций: «Бавария» в гостях крупно обыграла «Барсу» (3:0), «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Янг Бойз» превзошел «МЮ» дома (2:1).

Помимо борьбы за чемпионство, игроки будут бороться за звание лучшего бомбардира Лиги Чемпионов.

Топ-5 бомбардиров после первого тура ЛЧ выглядит так:

Себастьян Аллер («Аякс») – 4 гола; Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») – 3 гола; Роберт Левандовски («Бавария») – 2 гола; Натан Аке («Ман Сити») – 1 гол; Джуд Беллингэм («Боруссия» Д) – 1 гол.

На данный момент лидирует форвард «Аякса» Аллер – он оформил покер в дебютном матче ЛЧ против «Спортинга» (5:1). Следом идет нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку, который забил хет-трик в матче с «Сити». Тройку замыкает Левандовски, который сделал дубль против «Барсы».

Букмекеры считают Холанда и Левандовски фаворитами в этом сезоне ЛЧ. Кэф на победу польского форварда равен 4.50, Холанда – 6.00.

Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ-2021/22 (топ-5):

Роберт Левандовски («Бавария») – 4.50 ;

; Эрлинг Холанд («Боруссия» Д) – 6.00 ;

; Ромелу Лукаку («Челси») – 8.00 ;

; Криштиану Роналду («МЮ») – 10.00 ;

; Лионель Месси («ПСЖ») – 11.00.

Кто выиграет награду лучшего бомбардира ЛЧ в этом сезоне? Пиши в комментариях!