Букмекеры оценили, кто станет победителем ЧМ-2022. Кэф на победу сборной Италии – 17.00!

11-го июля закончился Евро-2020. Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти (1:1, по пенальти 3:2) и стала обладателем кубка. Коэффициент на победу итальянцев перед началом плей-офф был 7.00.

После окончания Евро букмекеры запустили линию на фаворита следующего крупного турнира – ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Главным претендентом на победу считают сборную Бразилии (7.00). В тройке также сборная Франции (8.00) и и Англии (10.00). Сборная Италии лишь замыкает первую десятку с кэфом 17.00.

Победитель ЧМ-2022

Бразилия — 7.00;

Франция – 8.00;

Англия – 10.00;

Германия – 10.00;

Испания – 10.00;

Бельгия – 13.00;

Аргентина – 13.00;

Нидерланды – 15.00;

Португалия – 15.00;

Италия – 17.00;

Дания – 25.00;

Колумбия – 65.00;

Уругвай – 65.00;

Хорватия – 65.00;

Мексика – 100.00;

Сербия – 100.00;

Турция – 100.00;

Украина – 100.00;

Чили – 100.00;

Швеция – 100.00;

Катар – 150.00;

Россия – 150.00;

США – 150.00;

Гана – 200.00;

Камерун – 200.00;

Польша – 200.00;

Чехия – 200.00;

Швейцария – 200.00;

Австралия – 250.00;

Греция – 250.00;

Египет – 250.00;

Исландия – 250.00;

Китай – 250.00;

Перу – 250.00.







Отметим, что следующий ЧМ в Катаре станет особенным турниром. Во-первых, промежуток между Евро и ЧМ станет самым коротким за историю проведения турниров – 16 месяцев.

Во-вторых, чемпионат мира в Катаре пройдет зимой – с 21 ноября по 18 декабря. Также впервые в истории хозяйкой ЧМ окажется сборная, ранее никогда не участвовавшая в соревновании.

Источник: телеграм-канал «че поставить»

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