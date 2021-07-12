Букмекеры оценили, кто станет победителем ЧМ-2022. Кэф на победу сборной Италии – 17.00!
11-го июля закончился Евро-2020. Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти (1:1, по пенальти 3:2) и стала обладателем кубка. Коэффициент на победу итальянцев перед началом плей-офф был 7.00.
После окончания Евро букмекеры запустили линию на фаворита следующего крупного турнира – ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Главным претендентом на победу считают сборную Бразилии (7.00). В тройке также сборная Франции (8.00) и и Англии (10.00). Сборная Италии лишь замыкает первую десятку с кэфом 17.00.
Победитель ЧМ-2022
Бразилия — 7.00;
Франция – 8.00;
Англия – 10.00;
Германия – 10.00;
Испания – 10.00;
Бельгия – 13.00;
Аргентина – 13.00;
Нидерланды – 15.00;
Португалия – 15.00;
Италия – 17.00;
Дания – 25.00;
Колумбия – 65.00;
Уругвай – 65.00;
Хорватия – 65.00;
Мексика – 100.00;
Сербия – 100.00;
Турция – 100.00;
Украина – 100.00;
Чили – 100.00;
Швеция – 100.00;
Катар – 150.00;
Россия – 150.00;
США – 150.00;
Гана – 200.00;
Камерун – 200.00;
Польша – 200.00;
Чехия – 200.00;
Швейцария – 200.00;
Австралия – 250.00;
Греция – 250.00;
Египет – 250.00;
Исландия – 250.00;
Китай – 250.00;
Перу – 250.00.
Отметим, что следующий ЧМ в Катаре станет особенным турниром. Во-первых, промежуток между Евро и ЧМ станет самым коротким за историю проведения турниров – 16 месяцев.
Во-вторых, чемпионат мира в Катаре пройдет зимой – с 21 ноября по 18 декабря. Также впервые в истории хозяйкой ЧМ окажется сборная, ранее никогда не участвовавшая в соревновании.
Источник: телеграм-канал «че поставить»