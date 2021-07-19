Кто выиграет «Золотую бутсу» АПЛ в сезоне 2021/22? Вероятность победы Кейна в гонке бомбардиров – 20%

До старта нового сезона АПЛ осталось 3 недели! Английские букмекеры оценили, кто станет лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2021/22.

БК считают фаворитом Харри Кейна. Кэф на победу форварда «Тоттенхэма» – 5.00. Вот топ-5 претендентов на «Золотую бутсу».

Лучший бомбардир АПЛ в сезоне 2021/22

Харри Кейн – 5.00 ;

; Мохаммед Салах – 6.50 ;

; Рахим Стерлинг – 11.00 ;

; Тимо Вернер – 15.00 ;

; Диогу Жота – 15.00.

Напомним, что лучшим нападающим АПЛ в прошлом сезоне стал Харри Кейн. Игрок забил 23 гола, а решающий гол в бомбардирской гонке Кейн оформил в последнем туре против «Лестера» (4:2). Второе место в списке бомбардиров занял Салах с 22-мя мячами в активе.

Кто станет лучшим нападающим АПЛ в следующем сезоне? Пишите в комментариях!