Кто выиграет «Золотую бутсу» АПЛ в сезоне 2021/22? Вероятность победы Кейна в гонке бомбардиров – 20%
До старта нового сезона АПЛ осталось 3 недели! Английские букмекеры оценили, кто станет лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2021/22.
БК считают фаворитом Харри Кейна. Кэф на победу форварда «Тоттенхэма» – 5.00. Вот топ-5 претендентов на «Золотую бутсу».
Лучший бомбардир АПЛ в сезоне 2021/22
- Харри Кейн – 5.00;
- Мохаммед Салах – 6.50;
- Рахим Стерлинг – 11.00;
- Тимо Вернер – 15.00;
- Диогу Жота – 15.00.
Напомним, что лучшим нападающим АПЛ в прошлом сезоне стал Харри Кейн. Игрок забил 23 гола, а решающий гол в бомбардирской гонке Кейн оформил в последнем туре против «Лестера» (4:2). Второе место в списке бомбардиров занял Салах с 22-мя мячами в активе.
Кто станет лучшим нападающим АПЛ в следующем сезоне? Пишите в комментариях!
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Дана Каримова
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