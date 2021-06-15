Кварацхелия номинирован на премию Golden Boy
Издание Tuttosport представило список из ста претендентов на получение премии Golden Boy, которая вручается лучшему молодому игроку до 21 года.
Единственным представителем из РПЛ стал полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. В минувшем сезоне грузинский футболист появлялся на поле в 23 матчах, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
В прошлом году эту премию выиграл Эрлинг Холанд.
Информация о кэфах от букмекеров появится позднее. Следите за обновлениями.
Источник: https://www.tuttosport.com/son...
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