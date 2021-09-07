ЛЧ-2021/22: «МЮ» с Роналду вошел в топ-5 фаворитов, тренды и экспресс к матчам «ПСЖ» и «Сити»

26 августа состоялась жеребьевка группового этапа ЛЧ-2021/22. Уже в начале осени нас ждут огненные матчи: «ПСЖ» – «Сити», «Атлетико» – «Ливерпуль», «Бавария» – «Барселона», «Челси» – «Ювентус», «Интер» – «Реал»!

Букмекеры уже оценили шансы участников на выход в плей-офф и на победу в турнире.

За неделю после жеребьевки, коэффициенты изменились. Теперь, по мнению аналитиков, главный фаворит – «ПСЖ» (сразу после жеребьевки был «Сити»). Трансфер Роналду в «МЮ» повысил шансы команды Сульшера на трофей (с 13.00 до 10.00), а вероятность победы «Юве» уменьшилась с 16.00 до 20.00.

Топ-10 фаворитов ЛЧ-2021/22:

«ПСЖ» – 4.30 (ранее кэф был 4.80); «Манчестер Сити» – 4.50 (4.70); «Бавария» – 8.00 (8.00); «Челси» – 9.00 (8.50); «Манчестер Юнайтед» – 10.00 (13.00); «Ливерпуль» – 10.00 (11.00); «Реал» – 15.00 (14.00); «Барселона» – 20.00 (20.00); «Ювентус» – 20.00 (16.00); «Атлетико» – 22.00 (25.00).

Мы решили подготовиться к первым матчам ЛЧ заранее и разобраться, насколько правы букмекеры в своих оценках.

Все факты к матчам были найдены на сайте: https://oddspedia.com/ru/stavki-na-sport

«Барселона» – «Бавария»





Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария» состоится 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Испанские СМИ сообщают, что матч смогут посетить до 30 тысяч болельщиков.

Каталонцы в межсезонье потеряли Лионеля Месси, а незадолго до закрытия трансферного окна отдали в аренду с обязательством выкупа в «Атлетико» Антуана Гризманна. СМИ сообщали, что уходу француза были рады многие его одноклубники, не считавшие Гризманна частью команды.

В трех турах Ла Лиги «Барселона» одержала две победы и один матч завершила вничью. С семью очками каталонцы расположились на 4-м месте.

«Бавария» в трех турах нового сезона две игры выиграла и один раз сыграла вничью. Также мюнхенцы обыграли «Боруссию» Д (3:1) в Суперкубке, а в Кубке страны покуражились над «Бремером» (12:0). С семью очками «Бавария» находится на третьем месте в Бундеслиге.

В отличной форме находится Левандовски, забивший 7 мячей в 4 матчах.

Из трансферов клуба в летнее межсезонье можно выделить уход Боатенга в «Лион» и покупку Забитцера у «Лейпцига».

Тренды:

во всех матчах «Барселоны» в этом сезоне забивали обе команды. Кэф на ОЗ: Да – 1.45.

«Бавария» забивала в 4-х матчах этого сезона три и более мяча. Кэф на ИТБ2 (2,5) – 3.25.

«Челси» – «Зенит»





Матч 1-го тура Лиги чемпионов «Челси» – «Зенит» состоится 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



В новом сезоне «Челси» уже успел выиграть Суперкубок УЕФА у «Вильярреала» (1:1, 5:4 пен.) лондонцы одержали две победы и раз сыграли вничью.

В летнее межсезонье к «Челси» присоединились Лукаку (115 млн евро) и Сауль (аренда), были проданы Зума и Абрахам, а также разошлись по арендам ряд резервистов.



«Зенит» бодро начал сезон, завоевав Суперкубок против «Локо» (3:0). В РПЛ питерцы не проиграли ни одного матча (четыре победы и две ничьи), благодаря чему лидируют в таблице с 14 очками.



В матче с «Челси» питерцам скорее всего не смогут помочь Клаудиньо и Малком. Федерация футбола Бразилии добивается наказания для «Зенита» за отзыв бразильских игроков из расположения сборной.



Букмекеры не верят в шансы российского клуба на выход в плей-офф. Кэф на первое место «Зенита» в группе – 15.00, выход в 1/8 плей-офф – 3.00.

Тренды:

«Зенит» пропускал в пяти матчах из семи в этом сезоне;

«Челси» забивал не менее двух мячей в двух матчах из трех этого сезона. Кэф на ИТБ1 (1,5) – 1.36.

«ПСЖ» – «Манчестер Сити»





Главные, по мнению аналитиков, фавориты ЛЧ-2021/22 попали в одну группу. Также на этой стадии с ними сыграют «Лейпциг» и «Брюгге».



«ПСЖ» примет «Ман Сити» во втором туре 28 сентября, а матч пятого тура пройдет в Англии 24 ноября.

На старте сезона парижане выиграли все 4 матча в Лиге 1 и лидируют в таблице (12 очков). «Сити» стартовал с поражения от «Тоттенхэма», но затем выиграл два матча с общим счетом 10:0.

Тренды:

Во всех матч ах «Сити» в сезоне забивала только одна команда. В матче «Манчестер Сити» – «Лейпциг» кэф на ОЗ: Нет – 1.92;

ах «Сити» в сезоне забивала только одна команда. В матче «Манчестер Сити» – «Лейпциг» кэф на ОЗ: Нет – 1.92; «ПСЖ» забивал два и более мяча во всех четырех матчах Лиги 1. В матче «Брюгге» – «ПСЖ» кэф на ИТБ2 (2) – 1.46.

🔥 Экспресс на ЛЧ с кэфом 5.75

Зайдет? Пишите в комментариях и делитесь своими прогнозами на матчи первого тура ЛЧ!