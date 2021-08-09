«Легия» – «Динамо» Загреб прогнозы на матч: 10 августа 2021 года - Betting Insider

10 августа в 22:00 (МСК) «Легия» дома сыграет с загребским «Динамо». Встреча состоится в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут ответный матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа «Легия»– 3.75;

Победа «Динамо» Загреб – 2.16;

Ничья – 3.25.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.

«Легия»: форма, ставки и прогноз

Польская «Легия» свой путь в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 начала с первого раунда и еще ни разу не проиграла в нем. В первом раунде «Легия» встречалась с норвежским «Буде/Глимт», где уверенно обыграла соперника по сумме двух встреч (5:2). Во втором раунде было противостояние с эстонской «Флорой», которое завершилась двумя победами с общим счетом (3:1). В первом матче третьего раунда в гостях у загребского «Динамо» удалось увезти ничью (1:1). Проигрывая в один мяч, Мучи вышедший на замену на 75 минуте, сравнял счет и принес положительный результат команде.

В польском чемпионате «Легия» после двух туров идет на 12 месте, набрав 3 очка. Начав первенство с победы, во втором туре же команда потерпела поражение в гостевой встрече от ФК «Рандомяк» (1:3), где получила две красные карточки в игре.

Полякам не сможет помочь Капустка, у которого разрыв крестообразной связки. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу варшавской команды наши капперы ставок не делали. А на ничью оставили 20% пользователей сайта.

Победу «Легии» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.95. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.73.

«Динамо» Загреб: форма, ставки и прогноз

Загребская команда начала старт в Лиге Чемпионов с первого раунда. Где был обыгран исландский «Валюр» по сумме двух встреч (5:2). А во втором раунде прошел кипрскую «Омонию» по сумме двух игр (3:0). И вот в третьем раунде в первом матче «Динамо» не смог удержать победу в игре с польской командой. Открыв счет на 60 минуте усилиями Петковича хорватская команда вышла вперед, но на 82 минуте гости сравняли счет и свели результат в ничейный. Много было моментов у хорватов, но реализовать их получилось только один раз, хотя было 16 ударов по воротам соперника, при семи в створ.

В Чемпионате Хорватии «Динамо» идет сейчас на седьмой позиции, набрав в трех играх четыре очка. В последнем туре первенства Хорватии получилась голевая перестрелка с ничейным результатом с командой «Риека» (3:3).

Все игроки хорватской команды в строю. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу «Динамо» Загреб верят большинство наших пользователей, а именно 40%

На победу загребского «Динамо» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.10. На то, что хорваты не проиграют (X2), можно поставить за кэф 1.25 – неплохой вариант закинуть событие в экспресс ставку.

«Легия»– «Динамо» Загреб: счет в последних матчах

«Легия» и «Динамо» Загреб за последние четыре игры забивали в каждой. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.91.

Хорватская команда в последних четырех играх ни разу не проигрывала, а польская проиграла в одной из четырех. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.48 на событие «Ф2 (0)»

«Легия»– «Динамо» Загреб: статистика личных встреч

Очное противостояние у команд было лишь один раз в истории последних 5 лет. В этой встрече результат получился ничейным (1:1). Поляки сядут в домашнем матче в глухую оборону, постаравшись забить один гол, поймав соперника на контратаке. Можно взять ТМ (2,5). На это событие в БК Pin-Up.ru дают кэф 1.70.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов