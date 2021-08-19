22 августа в 23:00 (МСК) «Реал Мадрид» во втором гостевом матче сезона сыграет с «Леванте». Pin-Up предлагает сделать ставку на исход встречи:

«Леванте»: форма, ставки и прогноз

Валенсийцы после возвращения в Примеру 5 лет назад обычно претендуют на места во второй половине турнирной таблице. В этом сезоне клуб будет пытаться занять место ближе к топ-10.

К началу этого сезона «Леванте» усилился левым защитником «Вильярреала» Энриком Франкесой и нападающим «Гранады» Роберто Сольдадо. Также несколько футболистов вернулись из аренд.

В первом матче сезона «Леванте» разошелся миром с «Кадисом». Команда Пако Лопеса была активнее и имела больше моментов, но реализация подвела валенсийцев.

В прошлом матче против «Кадиса» валенсийцы потеряли Дани Гомеса и Роберто Сольдадо, которые получили травмы подколенного сухожилия. Вряд ли они смогут принять участие в матче против мадридского «Реала». Также не смогут восстановиться и Алекс Блеза и Постиго, которые пропускали и первый матч сезона.

Прогнозисты Betting Insider совсем не верят в то, что хозяева смогут взять хотя бы одно очко. Pin-Up дает коэффициент 5.48 на то, что «Леванте» выиграет в этом матче. Этот бет нельзя назвать очень рискованным, потому что валенсийский клуб в последние годы создает «Реалу» в очных встречах огромные трудности.

«Реал Мадрид»: форма, ставки и прогноз

Мадридский «Реал» после успешного старта хочет выиграть второй матч подряд в гостях. В первом туре команда Анчелотти встречалась с «Алавесом». Первый тайм прошел в усыпляющем режиме, но во втором мадридцы включились. Великолепная игра Бензема и Алабы фактически сделала результат. Итог – разгром со счетом 4:1.

Несмотря на такой великолепный результат в первом туре, было и много вопросов по игровым компонентам. В обороне появлялось слишком много пространства. Если бы мадридцы играли не со скромным «Алавесом», а, например, с «Атлетико», то Куртуа пропустил бы более двух мячей.

При этом нельзя не отметить игру Карима Бензема и средней линии, которая продолжает радовать мадридских болельщиков. Также «Реалу» стоит надеяться, что все травмированные футболисты в ближайшее время смогут вернуться на поле. Мадридский «Реал» уже сообщил, что Карвахаль, скорее всего, примет участие в матче против «Леванте».

Команде не смогут помочь во втором туре Кроос, Менди, Себальос, Марсело и Мариано Диас.

Более 70% капперов считают, что гости одержат победу во втором матче подряд. На исход такого события Pin-Up дает коэффициент 1.65.

«Леванте» – «Реал Мадрид»: Счет в последних матчах

«Леванте» не может выиграть в рамках Ла Лиги уже 9 матчей подряд. Кэф на то, что команда не проиграет – 2.27.

В пяти последних официальных матчах с участием «Леванте» обе команды забивали. Кэф – 1.65.

В 5 из 7 последних матчей с участием мадридцев забивалось более 2 мячей. Pin-Up предлагает поставить на ТБ 2,5 с кэфом 1.61.

«Леванте» – «Реал Мадрид»: статистика личных встреч





«Реал Мадрид» за последние 9 лет в гостях у «Леванте» лишь один раз не смог забить более одного мяча. Pin-Up предлагает сделать ставку на ИТБ 1,5 с кэфом 1.56.

6 последних матчей с участием этих команд завершились победой одной из команд. Советуем поставить на вариант без ничьи. Кэф – 1.22.

Где можно посмотреть трансляцию?

Матч «Леванте» – «Реал Мадрид» 22 августа в 23:00 по московскому времени покажет OKKO Футбол и сайт БК Леон.