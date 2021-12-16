Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23: Россия сыграет с Исландией, а Италия попала в группу смерти

16 декабря состоялась жеребьевка Лиги наций сезона-2022/23.

По традиции, в турнире примут участие в 55 европейских сборных, которые будут распределены по четырем лигам.

Сборная России продолжит свое выступление в лиге В. Группы выглядят следующим образом:

Лига A

A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.

A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.

A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.

A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

Лига B

B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.

B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.

B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.

B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

Лига C

C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.

C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония.

C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова.

C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

Лига D

D1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан / Молдова, Латвия.

D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта.

Также в марте пройдут стыковые матчи, за право сыграть в Лиге C или D: Молдова сыграет с Казахстаном, а Эстония с Кипром.

Напомним, что в рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Первые 4 тура будут сыграны в июне.

На данный момент букмекеры дают кэф 1.72 на то, что сборная России выиграет группу.

Кто выиграет Лигу наций нового сезона? Поделиесь своим мнением в комментариях!