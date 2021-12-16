Результаты жеребьевки Лиги наций-2022/23: Россия сыграет с Исландией, а Италия попала в группу смерти
16 декабря состоялась жеребьевка Лиги наций сезона-2022/23.
По традиции, в турнире примут участие в 55 европейских сборных, которые будут распределены по четырем лигам.
Сборная России продолжит свое выступление в лиге В. Группы выглядят следующим образом:
Лига A
A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
Лига B
B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.
B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.
B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
Лига C
C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.
C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр / Эстония.
C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова.
C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
Лига D
D1: Лихтенштейн, Андорра, Казахстан / Молдова, Латвия.
D2: Сан-Марино, Кипр / Эстония, Мальта.
Также в марте пройдут стыковые матчи, за право сыграть в Лиге C или D: Молдова сыграет с Казахстаном, а Эстония с Кипром.
Напомним, что в рамках групповой стадии команды сыграют со своими соперниками в июне и сентябре 2022 года. Первые 4 тура будут сыграны в июне.
На данный момент букмекеры дают кэф 1.72 на то, что сборная России выиграет группу.