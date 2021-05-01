«ПСЖ» отстает от «Лилля» на одно очко, а «Монако» Головина – на два. До конца Лиги 1 остается 4 тура
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16 апреля стартует 33-й тур чемпионата Франции. На данный момент на победу в турнире претендуют 4 команды:
- «Лилль» — 73 очка;
- «ПСЖ» — 72 очка;
- «Монако» — 71 очко;
- «Лион» — 67 очков.
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Кто фаворит на чемпионство?
Несмотря на отрыв в одно очко, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». На победу парижского клуба можно поставить с кэфом 1.65.
Топ-4 претендента выглядит следующим образом:
- «ПСЖ» — 1.55;
- «Лилль» — 2.60;
- «Монако» — 15.00;
- «Лион» — 100.00.
Напомним, что «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Хватит ли у парижан сил на победу во всех турнирах?
Календарь «ПСЖ»
- 1 мая (18:00) «ПСЖ» — «Ланс»;
- 9 мая (22:00) «Ренн» — «ПСЖ»;
- 16 мая (22:00) «ПСЖ» — «Реймс»;
- 23 мая (22:00) «Брест» — «ПСЖ».
Календарь «Лилля»
- 1 мая (22:00) «Лилль» — «Ницца»;
- 7 мая (22:00) «Ланс» — «Лилль»;
- 16 мая (22:00) «Лилль» — «Сент-Этьен»;
- 23 мая (22:00) «Анже» — «Лилль».
Календарь «Монако»
- 2 мая (22:00) «Монако» — «Лион»;
- 9 мая (18:05) «Реймс» — «Монако»;
- 16 мая (22:00) «Монако» — «Ренн»;
- 23 мая (22:00) «Ланс» — «Монако».
А кто фаворит на прямой вылет во вторую лигу?
Напрямую во вторую лигу вылетают 2 последние команды. Места с 14 по 20 выглядят следующим образом:
14. «Сент-Этьен» — 39 очков;
15. «Страсбур» — 38 очков;
16. «Бордо» — 36 очков;
17. «Лорьян» — 35 очков;
18. «Нанти» — 31 очко;
19. «Ним» — 31 очко;
20. «Дижон» — 18 очков.
По мнению букмекеров, топ-4 фаворита на вылет выглядит следующим образом:
- «Дижон» — 1.01 (99%);
- «Нант» — 2.40 (42%);
- «Ним» — 2.60 (38%);
- «Лорьян» — 4.50 (22%).