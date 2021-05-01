«​ПСЖ» отстает от «Лилля» на одно очко, а «Монако» Головина – на два. До конца Лиги 1 остается 4 тура

16 апреля стартует 33-й тур чемпионата Франции. На данный момент на победу в турнире претендуют 4 команды:

«Лилль» — 73 очка; «ПСЖ» — 72 очка; «Монако» — 71 очко; «Лион» — 67 очков.

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Кто фаворит на чемпионство?

Несмотря на отрыв в одно очко, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». На победу парижского клуба можно поставить с кэфом 1.65.

Топ-4 претендента выглядит следующим образом:

«ПСЖ» — 1.55 ;

; «Лилль» — 2.60 ;

; «Монако» — 15.00 ;

; «Лион» — 100.00.

Напомним, что «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Хватит ли у парижан сил на победу во всех турнирах?

Календарь «ПСЖ»

1 мая (18:00) «ПСЖ» — «Ланс»;

9 мая (22:00) «Ренн» — «ПСЖ»;

16 мая (22:00) «ПСЖ» — «Реймс»;

23 мая (22:00) «Брест» — «ПСЖ».

Календарь «Лилля»

1 мая (22:00) «Лилль» — «Ницца»;

7 мая (22:00) «Ланс» — «Лилль»;

16 мая (22:00) «Лилль» — «Сент-Этьен»;

23 мая (22:00) «Анже» — «Лилль».

Календарь «Монако»

2 мая (22:00) «Монако» — «Лион»;

9 мая (18:05) «Реймс» — «Монако»;

16 мая (22:00) «Монако» — «Ренн»;

23 мая (22:00) «Ланс» — «Монако».

А кто фаворит на прямой вылет во вторую лигу?

Напрямую во вторую лигу вылетают 2 последние команды. Места с 14 по 20 выглядят следующим образом:

14. «Сент-Этьен» — 39 очков;

15. «Страсбур» — 38 очков;

16. «Бордо» — 36 очков;

17. «Лорьян» — 35 очков;

18. «Нанти» — 31 очко;

19. «Ним» — 31 очко;

20. «Дижон» — 18 очков.

По мнению букмекеров, топ-4 фаворита на вылет выглядит следующим образом:

«Дижон» — 1.01 (99%); «Нант» — 2.40 (42%); «Ним» — 2.60 (38%); «Лорьян» — 4.50 (22%).

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