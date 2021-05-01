Betting Insider

«​ПСЖ» отстает от «Лилля» на одно очко, а «Монако» Головина – на два. До конца Лиги 1 остается 4 тура

автор Алексей Шабалдин

Ставишь на фаворита? Получи фрибет 1000 рублей от BetBoom!

16 апреля стартует 33-й тур чемпионата Франции. На данный момент на победу в турнире претендуют 4 команды: 

  1. «Лилль» — 73 очка;
  2. «ПСЖ» — 72 очка;
  3. «Монако» — 71 очко;
  4. «Лион» — 67 очков.

Читайте также: 

Кто выиграет Лигу чемпионов? Букмекеры назвали главных фаворитов турнира

Чем закончится этот сезон РПЛ?

Фрэнк Лэмпард возглавит молодежную сборную Англии?

Кто фаворит на чемпионство?

Несмотря на отрыв в одно очко, букмекеры считают фаворитом «ПСЖ». На победу парижского клуба можно поставить с кэфом 1.65. 

Топ-4 претендента выглядит следующим образом:

  • «ПСЖ» — 1.55;
  • «Лилль» — 2.60;
  • «Монако» — 15.00;
  • «Лион» — 100.00.

Напомним, что «ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Франции. Хватит ли у парижан сил на победу во всех турнирах?

Календарь «ПСЖ»

  • 1 мая (18:00) «ПСЖ» — «Ланс»;
  • 9 мая (22:00) «Ренн» — «ПСЖ»;
  • 16 мая (22:00) «ПСЖ» — «Реймс»;
  • 23 мая (22:00) «Брест» — «ПСЖ».

Календарь «Лилля»

  • 1 мая (22:00) «Лилль» — «Ницца»;
  • 7 мая (22:00) «Ланс» — «Лилль»;
  • 16 мая (22:00) «Лилль» — «Сент-Этьен»;
  • 23 мая (22:00) «Анже» — «Лилль».

Календарь «Монако»

  • 2 мая (22:00) «Монако» — «Лион»;
  • 9 мая (18:05) «Реймс» — «Монако»;
  • 16 мая (22:00) «Монако» — «Ренн»;
  • 23 мая (22:00) «Ланс» — «Монако».

А кто фаворит на прямой вылет во вторую лигу?

Напрямую во вторую лигу вылетают 2 последние команды. Места с 14 по 20 выглядят следующим образом:

14. «Сент-Этьен» — 39 очков;
15. «Страсбур» — 38 очков;
16. «Бордо» — 36 очков;
17. «Лорьян» — 35 очков;
18. «Нанти» — 31 очко;
19. «Ним» — 31 очко;
20. «Дижон» — 18 очков.

По мнению букмекеров, топ-4 фаворита на вылет выглядит следующим образом:

  1. «Дижон» — 1.01 (99%);
  2. «Нант» — 2.40 (42%);
  3. «Ним» — 2.60 (38%);
  4. «Лорьян» — 4.50 (22%).

Какие у вас прогнозы на итоги сезона во Франции? Сумеет ли «ПСЖ» оформить «требл»?

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Как хобби!)
62.9% WR-0.05% ROI
Ну чтобы понять нужно знать с кем встречи Лиля ещё будут и ПСЖ, если встреча просто их тогда Лиль Чемпион 🏆
Ответить
Wasso
70.5% WR2.36% ROI
По моему между собой уже не будут) ПСЖ буде с Сент Этьен / Мец / Ланс / Ренн / Реймс и Брест
Ответить
Wasso
70.5% WR2.36% ROI
Как хобби!)Ну чтобы понять нужно знать с кем встречи Лиля ещё будут и ПСЖ, если встреча просто их тогда Лиль Чемпион 🏆
Все проходные 👇
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.1% ROI
Лилль всячески сам упускает возможности на трофей, как по заказу)Вчерашний матч с Монпелье вновь этому подтверждение
Ответить
colo8908588
40.7% WR-4.19% ROI
псж в отрыве от лиля,этому обьяснение того что в основном нагрузка на лигу чемпионов,и если они так и будут продолжать то первого места им не видать так как лиль это понимает,что надо как можно больше иметь отрыв от псж и набирает очки не плохо. с другой стороны,если псж вылетит то все свои нагрузки перекинет и тоже будет набирать обороты,но догнать будет уже сложновато,во всяком случае сохраняет вторую строчку в таблице,а значит что есть время для финала,и финал уже точно могут забрать. но моё впечатление что победа будет за лилем. профессионалов много не спорю и критиков тоже,но повторяю это моё впечатление и мнение.
Ответить
Vasiliy Karа✅
51.6% WR-3.87% ROI
Лилль возьмет чемпионство ! У псж щас лига чемпионов и у них начнутся провалы ! А Лилль начнет играть нормально.
Ответить
StavkaIgra
58.3% WR-4.1% ROI
Да думаю ПСЖ своё вновь возьмёт) Когда ПСЖ хандрит,то Лилль как по заказу тоже хандрит))
Ответить
Денис Козлов23
66.7% WR1.74% ROI
StavkaIgraДа думаю ПСЖ своё вновь возьмёт) Когда ПСЖ хандрит,то Лилль как по заказу тоже хандрит))
псж
Ответить