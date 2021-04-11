Сколько Лингард забьет до конца сезона? Букмекеры открыли линию на статистику игрока
Джесси Лингард продолжает забивать в составе «молотобойцев». В матче против «Лестера» англичанин оформил дубль, принеся победу своей команде со счетом 3:2. Теперь в его активе 8 голов в 8-ми матчах АПЛ.
На данный момент «Вест Хэм» находится на 4-м месте АПЛ и ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов.
Букмекеры открыли линию на статистику Лингарда по итогам сезона:
- Будет игроком «Вест Хэма» в сезоне-2021/2022 — 1.50;
- Следующий сезон начнет в составе «МЮ» — 2.40;
- Забьет больше голов, чем Маркус Рэшфорд (8 против 10) — 3.50;
- Выйдет в стартовом составе Англии против Хорватии на Евро — 6.50;
- Забьет минимум 15 голов в текущем сезоне — 7.00;
- Забьет минимум 10 мячей за «МЮ» в следующем сезоне — 12.00;
- Станет игроком года по версии ПФА — 21.00;
- Забьет минимум 20 голов текущем сезоне — 51.00;
- Выиграет чемпионат Европы в составе сборной Англии — 67.00;
- Забьет в следующих пяти играх подряд — 81.00;
- Получит Золотой Мяч — 101.00.
Напомним, что Джесси Лингард перешел в «Вест Хэм» в январе этого года на правах аренды из «Ман Юнайтед». Срок действия соглашения — до конца сезона-2020/2021.
А как считаете вы? Выкупит ли «Вест Хэм» Лингарда? Пишите свое мнение в комментариях!
Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Капперник
66.3% WR4.3% ROI
StavkaIgraСегодня матч с Лестером, конечно, был огонь)Лингард красава! Да и в общем плане Вест Хэм в этом сезоне очень даже хорош!
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
КапперникДа, он творит какую-то непонятную и в тоже время отличную движуху! Красава!
Капперник
66.3% WR4.3% ROI
StavkaIgraЧто думаешь о его будущей судьбе? Свяжет узы с Вест Хэмом или таки по другому пути пойдёт?
StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
КапперникБудь я на его месте, остался бы там, конечно. В МЮ его время уже ушло, может и временно, но все же. Он сейчас феерит, поедет на ЕВРО. Нужно остаться. Думаю, Вест Хэм выкупит его полностью.