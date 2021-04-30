«МЮ» набрал на 9 очков больше, чем ждали, а Ферги-тайм все еще работатет. Разбор xG к игре с «Ливерпулем»
В воскресенье, 2-го мая, в рамках 34 тура АПЛ, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем». В матче первого круга команды сыграли 0:0. Однако спустя всего неделю, они встретились в Кубке Англии. Тогда победу одержал «МЮ» (3:2).
Топ-7 в АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:
- «Ман Сити» – 77 очков;
- «Ман Юнайтед» – 67 очков;
- «Лестер» – 62 очка;
- «Челси» – 58 очков;
- «Вест Хэм» – 55 очков;
- «Ливерпуль» – 54 очка;
- «Тоттенхэм» – 53 очка.
Мы проанализировали эти команды по нескольким пунктам: аналитика по xG, оценка реальных результатов и коэффициенты на игроков – все в одном месте.
Набранные очки
– «Ман Юнайтед» набрал на 9 очков больше, чем ждали. Согласно модели xPTS, клуб из Манчестера должен быть на третьем месте, имея в активе 58 баллов.
На победу команды Сульшера в этом матче дают кэф 2.88.
– «Ливерпуль» недобрал 3 очка. Согласно модели xPTS, они должны занимать четвертое место в чемпионате.
Победа подопечных Клоппа в этой игре оценивается кэфом 2.58.
Забитые голы
– «МЮ» забил на 8 голов больше, чем ждали. 64 при xG 56.38. Линия на голы «МЮ» в матче против «Ливерпуля»:
- ИТБ (1,5) – 2.34
- ИТМ (1,5) – 1.57;
- ИТБ (2,5) – 5.70;
- ИТМ (2,5) – 1.12.
«Ливерпуль» забил на 5 голов меньше, чем ожидали. 55 мячей при xG 59.99. Сколько забьют в матче против «МЮ»?
- ИТБ (1,5) – 2.24
- ИТМ (1,5) – 1.63;
- ИТБ (2,5) – 5.25;
- ИТМ (2,5) – 1.13.
Бонус: Фергитайм
– Фергитайм продолжает работать, хотя эксперты ждали в концовках от «МЮ» на 4 гола меньше: 18 голов при xG 13.90.
«МЮ» забьет «Ливерпулю» в промежутке с 76-90 минуту:
- Да – 3.40;
- Нет – 1.30.
Бруну и Салах – в топ-3 по xG
На данный момент топ-3 бомбардира выглядит следующим образом:
- Харри Кейн – 21 гол при xG 18.77;
- Мохамед Салах – 20 голов при xG 17.14;
- Бруну Фернандеш – 16 мячей при xG 14.31.
Сейчас победу Кейна в гонке бомбардиров букмекеры оценивают кэфом 1.75, победу Салаха – 2.00. А если вы считаете, что Бруну Фернандеш станет лучшим бомбардиром, то на это исход можно поставить с кэфом 27.00.
Поставить на гол Салаха в ближайшем матче против МЮ можно с кэфом 2.42. Гол Бруну идет с кэфом 2.91.