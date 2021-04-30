«МЮ» набрал на 9 очков больше, чем ждали, а Ферги-тайм все еще работатет. Разбор xG к игре с «Ливерпулем»

В воскресенье, 2-го мая, в рамках 34 тура АПЛ, «МЮ» сыграет с «Ливерпулем». В матче первого круга команды сыграли 0:0. Однако спустя всего неделю, они встретились в Кубке Англии. Тогда победу одержал «МЮ» (3:2).

Топ-7 в АПЛ на данный момент выглядит следующим образом:

«Ман Сити» – 77 очков; «Ман Юнайтед» – 67 очков; «Лестер» – 62 очка; «Челси» – 58 очков; «Вест Хэм» – 55 очков; «Ливерпуль» – 54 очка; «Тоттенхэм» – 53 очка.

Мы проанализировали эти команды по нескольким пунктам: аналитика по xG, оценка реальных результатов и коэффициенты на игроков – все в одном месте.

Набранные очки

– «Ман Юнайтед» набрал на 9 очков больше, чем ждали. Согласно модели xPTS, клуб из Манчестера должен быть на третьем месте, имея в активе 58 баллов.

На победу команды Сульшера в этом матче дают кэф 2.88.

– «Ливерпуль» недобрал 3 очка. Согласно модели xPTS, они должны занимать четвертое место в чемпионате.

Победа подопечных Клоппа в этой игре оценивается кэфом 2.58.

Забитые голы

– «МЮ» забил на 8 голов больше, чем ждали. 64 при xG 56.38. Линия на голы «МЮ» в матче против «Ливерпуля»:

ИТБ (1,5) – 2.34

ИТМ (1,5) – 1.57 ;

; ИТБ (2,5) – 5.70 ;

; ИТМ (2,5) – 1.12.

«Ливерпуль» забил на 5 голов меньше, чем ожидали. 55 мячей при xG 59.99. Сколько забьют в матче против «МЮ»?

ИТБ (1,5) – 2.24

ИТМ (1,5) – 1.63 ;

; ИТБ (2,5) – 5.25 ;

; ИТМ (2,5) – 1.13.

Бонус: Фергитайм

– Фергитайм продолжает работать, хотя эксперты ждали в концовках от «МЮ» на 4 гола меньше: 18 голов при xG 13.90.

«МЮ» забьет «Ливерпулю» в промежутке с 76-90 минуту:

Да – 3.40 ;

; Нет – 1.30.

Бруну и Салах – в топ-3 по xG

На данный момент топ-3 бомбардира выглядит следующим образом:

Харри Кейн – 21 гол при xG 18.77; Мохамед Салах – 20 голов при xG 17.14; Бруну Фернандеш – 16 мячей при xG 14.31.

Сейчас победу Кейна в гонке бомбардиров букмекеры оценивают кэфом 1.75, победу Салаха – 2.00. А если вы считаете, что Бруну Фернандеш станет лучшим бомбардиром, то на это исход можно поставить с кэфом 27.00.

Поставить на гол Салаха в ближайшем матче против МЮ можно с кэфом 2.42. Гол Бруну идет с кэфом 2.91.

Кто победит в этом матче? Напишите свой прогноз в комментариях!