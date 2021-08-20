21 августа в 14:30 (МСК) «Ливерпуль» дома сыграет с «Бернли». Встреча состоится в рамках 2-го тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Ливерпуль»: форма, ставки и прогноз

«Ливерпуль» провел очень спорный прошлый сезон. Да, команда вышла в Лигу чемпионов, но она была в шаге от того, чтобы не сделать этого. Да и из самой ЛЧ «мерсисайдцы» в прошлом году с треском вылетели.

Новый сезон «Ливерпуль» начал с уверенной победы над «Норвичем» – 3:0. И кажется, что дружина Клоппа не собирается останавливаться. Отобрать чемпионский титул у «Сити» будет очень сложно, но год назад «Ливерпуль» уже делал это. Почему бы не сделать второй заход?

Помочь «Ливерпулю» в матче с «Бернли» не сможет Джонс. Узнать предварительный состав «мерсисайдцев» вы можете здесь.

Больше половины пользователей Betting Insider делают выбор в пользу «Ливерпуля». GAMBLER объяснил, почему он будет отталкиваться от команды Юргена Клоппа в предстоящем матче:





Можно сыграть просто от индивидуального тотала «Ливерпуля». Например, взять ИТ1Б (2,5). Pin-Up.ru эту ставку оценивает коэффициентом 1,99.



«Бернли»: форма, ставки и прогноз

«Бернли» — типичный аутсайдер АПЛ. Чудес от «Бернли» никто не ждет, и, скорее всего, команда будет бороться за выживание.

Поэтому даже ничья на выезде с «Ливерпулем» будет большим счастьем для «Бернли». К слову, в прошлом сезоне команде в схожих условиях удавалось даже обыгрывать «мерсисайдцев».

В игре с «Ливерпулем» не примут участие Лонг и Стивенс. Узнать предварительный состав «Бернли» вы можете здесь.

В «Бернли» не верит практически никто. Максимум, что готовы допустить наши пользователи – что команда поучаствует в результативной игре.





Но если вы все же хотите сыграть от «Бернли», то можно взять плюсовую фору. Например, (+2) в Pin-Up.ru за 1.8.



«Ливерпуль» – «Бернли»: счет в последних матчах





«Ливерпуль», к слову, начиная с прошлого сезона нередко пропускает. Даже от явных аутсайдеров. Поставить на гол «Бернли» в предстоящей встрече в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.01.



«Ливерпуль» – «Бернли»: статистика личных встреч





«Ливерпуль» выиграл последний матч у «Бернли» со счетом 3:0. Поставить на такой же точный счет в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 6.8.



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