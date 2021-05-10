12 мая в 20:00 (МСК) «Локомотив» сыграет с «Крылья Советов». Встреча состоится в рамках финала Кубка России. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

В полуфинальном матче Кубка России команда Николича выиграла у «Сочи» (3:1), где Смолов отметился дублем.

В РПЛ «Локо» идет на третьем месте с 53 очками в активе. Столько же у «Спартака», но «Локо» выше их по дополнительным показателям.

Последнюю игру чемпионата москвичи сыграли вничью с «Динамо» (0:0). А предпоследнюю крупно проиграли «Зениту» (1:6). До этих игр у «Локо» было 17 побед кряду во всех турнирах.

Камано и Смолов в розыгрыше кубка забили по 3 гола. РПЛ лучший бомбардир Крыховяк с девятью мячами в активе.

Узнать предварительный состав «Реала» вы можете здесь.

На победу «Локо» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 46%.

Победу «Локо» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.97. На событие «Ф1 (0)», с подстраховкой на ничью в матче, вы можете поставить за 1.39 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.

«Крылья Советов»: форма, ставки и прогноз

«Крылья Советов» в полуфинале Кубка России прошли «Ахмат». Они сыграли в основное время по нулям, а в серии пенальти взяли в верх.

«Крылья» в ФНЛ досрочно стали чемпионами за 2 тура до конца чемпионата и завоевали путевку в РПЛ.

Самарцы выдают 28-матчевую серию без поражений во всех турнирах, из которых 25 побед. В последнем туре ФНЛ «Крылья Советов» обыграли «Спартак-2» (2:0).

Лучший снайпер «Крыльев» в этом сезоне Сергеев. Он наколотил 39 голов в 40 матчах и возглавляет топ лучших бомбардиров ФНЛ.

Узнать предварительный состав самарцев вы можете здесь.

В то, что «Крылья» победят, верят только 10% наших пользователей. Один из капперов нашего сайта Сергей Давыдов 763 считает, что «Крылья Советов» выиграет матч и сделает дубль трофеев:





На победу «Крыльев» в БК Pin-Up.ru дают кэф 4.05, а на X2 1.78.

«Локо» – «Крылья»: счет в последних матчах





Если говорить о событии ТБ (2), то эта ставка заходила в девяти из десяти матчей. Только по одному из этих матчей был бы возврат и одна ставка на это событие бы не зашла. Событие ТБ (2) на игру БК Pin-Up.ru оценивает коэффициентом 1.67.

И «Локо» и «Крылья» четыре матча подряд без гола с поля не уходили. Ставку на «Обе забьют» в БК Pin-Up.ru можно сделать за коэффициент 1.98.

«Локо» – «Крылья»: статистика личных встреч





Самарцы в трех последних очных встречах только один раз проиграли москвичам, да и с разницей в один мяч. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф на Ф2 (1): 1.39.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Локомотив» – «Крылья Советов» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 19:25 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов