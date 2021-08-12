15 августа в 17:30 (МСК) «Локомотив» дома сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в рамках 4-тура РПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Локомотив»: форма, ставки и прогноз

Никто не знает, что сейчас происходит в «Локо». То команду распродают, то тренера нового ищут, то сомнительные трансферы хотят провести. С приходом Рангника и Цорна в клубе началась неразбериха, которая не может не влиять на результаты. Да, в первых двух турах были победы, но уже в третьей встрече чемпионата «Локо» сыграл вничью с «Уфой» – 1:1.

Учитывая то, как закончились последние две игры против «Зенита», ничья может стать отличным вариантом для «Локо». Тем более поделить очки с чемпионом трех последних лет совсем не зазорно.

Помочь «Локомотиву» в игре с «Зенитом» из-за дисквалификации не сможет Баринов. Узнать предварительный состав «железнодорожников» вы можете здесь.

Несмотря на домашнюю игру «Локомотива», капперы в «железнодорожников» не особо верят. Лишь 7% готовы поставить на их победу в матче с «Зенитом». Один из них – Артём Екимцев, и на этот счет у него есть свои аргументы:





Хотя не обязательно брать победу «Локо». Можно и вариант с 1Х рассмотреть. Pin-Up.ru оценивает его коэффициентом 1.96.



«Зенит»: форма, ставки и прогноз

«Зенит» – чемпион трех последних лет, но судя по тому, как питерцы начали новый сезон, близко и четвертый титул кряду. Три тура – три победы, причем ни в одном из этих матчей по-настоящему серьезных проблем у «сине-бело-голубых» не было.

Победа. А что еще может устроить «Зенит»? Особенно с учетом того, что две последние встречи у «Локомотива» питерцы выиграли с общим счетом 9:1.

Возможно, помочь «Зениту» в воскресенье не сможет Магомед Оздоев. Узнать предварительный состав «сине-бело-голубых» вы можете здесь.

61% капперов Betting Insider делают ставку на победу «Зенита». Оно неудивительно, ведь кэф для такого события достаточно высокий. Alexander Krugan объяснил, почему в этом матче лучше отталкиваться от питерцев:





Если вы хотите коэффициент еще выше, то можно взять фору гостей (-1,5). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 3.23.



«Локомотив» – «Зенит»: счет в последних матчах





Ставка «Обе забьют» проходила в трех последних матчах у обеих команд. Повторить это пари в их предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.75.



«Локомотив» – «Зенит»: статистика личных встреч





В последних восьми матчах против «Зенита», «Локо» смог забить больше одного мяча только в одном. В Pin-Up.ru можно сделать ставку на ИТ1М (1). Коэффициент – 1.75.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Локомотив» – «Зенит» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала. Также посмотреть матч можно в «Винлайне». Для этого нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Источник главного изображения: ФК «Зенит»