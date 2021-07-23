​Лучший пользователь на Евро-2020! Проголосуй и получи 500 рублей на счет

Привет, капперы! Евро завершилось 11 июля, пользователи Betting Insider оставили десятки тысяч прогнозов на матчи, а лучшие капперы разделили 100 000 рублей в конкурсе «Лига ЕВРО-2020».



По условиям было определено 40 победителей. Минимальный ROI в рейтинге – 33,54%, максимальный – 74,67%. Но опытные капперы знают, что это не единственный показатель, по которому можно оценить успешность каппера.

💰 Именно поэтому мы решили подарить бонусные 5000 рублей фрибетами в букмекерской компании Parimatch тому, кого выберете вы через голосование. Но это не все!

😍 Мы разыграем еще 5000 рублей фрибетами между всеми пользователями, которые проголосуют за победителя. Случайным образом мы отберем 10 призеров, которые получат по 500 рублей.

Как будет организовано голосование?

Лучший каппер на Евро-2020 по мнению пользователей Betting Insider будет определен через голосование в формате плей-офф за два этапа.

1-й этап

Мы выбрали самых активных пользователей по разным социальным действиям и столкнули их в голосовании – вам нужно выбрать между:

1. Evgeny Real-Deal лучший по ROI. У Dmitry Vays самый большой WR на Евро-2020;





2. Druh 08 сделал больше всех ставок на турнире, а Kaluga0780 опережает капперов по прогнозам с описанием на Евро;





3. Прогнозы каппера JOKERBET получили больше всех лайков во время турнира. А ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ оказалась лучшей сразу по двум показателям: 1) ее комментили чаще всех; 2) прогнозы Татьяны повторили больше всех капперов;

4. Ставки ⚽️Татьяна Васильевна⚽️ комментили больше всех. Каппер П+ТБ написал больше всего сообщений в чаты;





5. Margo&Andrey за время Евро набрал больше подписчиков, чем остальные. Прогноз Легендарного Каппера стал самым залайканным на Евро-2020.

Кто пройдет в следующий раунд? Выбирай своего фаворита!

Пишите ники своих фаворитов в комментариях!

2-й этап

После первого этапа останется 5 топ-пользователей. Старт следующего этапа мы анонсируем отдельно – в нем нужно будет выбрать одного победителя.

А как потом получить приз, если я выиграю вместе с победителем голосования?

Когда голосование будет завершено и будет определен победитель, мы также сделаем анонс в блоге и пришлем пуш-уведомление. А о том, какие шаги нужно будет сделать дальше уже можно прочитать тут: