24 августа в 22:00 (МСК) «Лудогорец» дома примет «Мальме». Встреча состоится в рамках квалификации к Лиге чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Лудогорец»: форма, ставки и прогноз

«Лудогорец», если убрать за скобки первый матч с «Мальме», пока что очень бодрый сезон проводит. Как в Болгарии, так и на европейской арене. Особенно яркой была победа в двухматчевом противостоянии над «Олимпиакосом», когда до начала первой игры в «Лудогорец» практически никто не верил.

Но сразу после успеха в противостоянии с «Олимпиакосом» случилось поражение в первом матче против «Мальме» (0:2). И теперь «Лудогорцу» необходимо выигрывать с разницей как минимум в два мяча.

Пока что «Лудогорец» обходится без травм. Узнать предварительный состав команды на матч вы можете здесь.

11% ставок на Betting Insider идут на победу «Лудогорца». И даже сравнительно высокий коэффициент не побуждает капперов отталкиваться от болгарского коллектива.





Возможно, стоит рискнуть заиграть минусовую фору «Лудогорца». Команде ведь нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча. И возможно, ставка Ф1 (-1,5) очень даже кстати тут будет. Pin-Up.ru оценивает эту ставку коэффициентом 5.3.



«Мальме»: форма, ставки и прогноз

«Мальме» тоже отлично сезон начал. И в отличие от «Лудогорца» он находится в небольшом шаге от попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

Все что нужно «Мальме» – удержать гандикап в два мяча. Просто не проиграть с разницей в два гола. Справятся ли шведы? Судя по первой встрече против «Лудогорца», да.

Против «Лудогорца» не сыграют Кнудсен и Тойвонен. Узнать предварительный состав «Мальме» вы можете здесь.

44% ставок наших пользователей так или иначе связаны с «Мальме». Sabyr Sakta1 объяснил, почему в предстоящей встрече лучше будет отталкиваться от шведов.





Если вы хотите сыграть от «Мальме», то можно просто фору (0) гостей взять. Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.91.

«Лудогорец» – «Мальме»: счет в последних матчах





Как можно заметить, коллективы довольно результативно играют в последнее время. А тут еще и ситуация вынуждает раскрываться одну из команд. Так что обратите внимание, что Pin-Up.ru дает коэффициент 1.86 на ТБ (2,5) в их предстоящем матче.



«Лудогорец» – «Мальме»: статистика личных встреч





Пару дней назад команды сыграли первый очный матч в истории. Он закончился со счетом 2:0 в пользу «Мальме». Поставить на аналогичный точный счет в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 12.0.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Лудогорец» – «Мальме» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Лудогорец»