«Лудогорец» – «Олимпиакос» прогнозы на матч: 10 августа 2021 года - Betting Insider

10 августа в 21:00 (МСК) «Лудогорец» дома примет «Олимпиакос». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Лудогорец»: форма, ставки и прогноз

«Лудогорец» не проигрывает уже 9 матчей подряд. За это время команда успела пройти два раунда квалификации в Лиге чемпионов, выиграть Суперкубок Болгарии и набрать 6 очков в двух встречах местного чемпионата.

Безусловно, «Лудогорец» будет до последнего бороться за право сыграть в Лиге чемпионов. Ответный матч против «Олимпиакоса» команда будет играть только на победу. Иначе никак. В первой встрече (1:1) Лудогорец показал, что конкурировать с греками реально.

Все лидеры «Лудогорца» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «Олимпиакосом» вы можете здесь.

На победу «Лудогорца» бетторы ставят не так активно. Зато есть ставки на индивидуальный тотал болгаров.

Коэффициенты позволяют нам и просто ставку «Лудогорец» не проиграет взять. Pin-Up.ru ее в 1.57 оценивает.

«Олимпиакос»: форма, ставки и прогноз

«Олимпиакос» еще не начал играть в чемпионате Греции, но один раунд квалификации к ЛЧ пройти успел. «Олимпиакос» выиграл оба матча у азербайджанского «Нефтчи», но оба со счетом 1:0. Есть ощущение, что команду уровня «Нефтчи» можно было обыгрывать более уверенно.

Цель у «Олимпиакоса» точно такая же, как и «Лудогорца» – победить и выйти в следующий раунд. Ничья на выезде не устроит. Нужно обязательно побеждать.

Пока что «Олимпиакос» обходится без травм. Узнать предварительный состав греков вы можете здесь.

33% пользователей Betting Insider делают ставку на победу «Олимпиакоса». А Fortunato указал еще и точный счет:

Если вы не хотите брать чистую победу «Олимпиакоса», можно подстраховаться и взять фору (0). Pin-Up.ru оценивает такую ставку коэффициентом 1.69.

«Лудогорец» – «Олимпиакос»: счет в последних матчах

Ставка ТМ (2,5) проходила в пяти из шести последних матчах «Олимпиакоса». Повторить это пари в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.77.

«Лудогорец» – «Олимпиакос»: статистика личных встреч

Команды до этого играли друг с другом два раза. Обе встречи закончились со счётом 1:1. Сделать ставку на точный счет 1:1 в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 5.6.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Лудогорец» – «Олимпиакос» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».