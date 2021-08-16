«Мальме» – «Лудогорец»: прогноз на этап квалификации Лиги чемпионов
18 августа в 22:00 по московскому времени «Мальме» примет на своем поле болгарский «Лудогорец». Матч пройдет в рамках этапа квалификации Лиги Чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на противостояние команд:
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«Мальме»: форма, ставки и прогноз
Шведы уже преодолели несколько этапов квалификации Лиги Чемпионов и имеют большие шансы на то, чтобы попасть в групповой этап. На своем пути «Мальме» одолел «Ригу», финский «Хик» и шотландский «Рейнджерс». В последнем матче против команды Стивена Джеррарда шведы играли с удалением, но все равно смогли победить дважды в очном противостоянии.
Но не только еврокубками едиными – в национальном чемпионате «Мальме» тоже находится на лидирующих позициях и привычно выступает фаворитом Шведской лиги. Свой сезон команда начала стабильно, добиваясь успеха во многих матчах, но сейчас у них две ничьи подряд.
Йон-Даль Томассон привнес в команду атакующий стиль и состав легко конвертирует моменты в голы. Например, ставка ОЗ в этом матче оценивается кэфом 1.98.
Точно сыграют на своих позициях Бирманчевич, Берге и Чолак – футболисты, создающие опасные моменты у ворот противника. А вот Сейджу, Тойвонен и Кнудсен матч пропустят.
Узнать подробнее предварительный состав можно здесь.
«Лудогорец»: форма, ставки и прогноз
«Лудогорец» звезд с неба не хватает, но победу над греческим «Олимпиакосом» уж точно можно занести в актив. Команда готова доказать оппонентам и своим болельщикам, что с ними нужно считаться в еврокубках. На пути к этому матчу также были обыграны солигорский «Шахтер» и «Мура».
У себя в чемпионате болгары тоже играют с позиции силы – они побеждают в национальной лиге уже 10 лет подряд. А вот в еврокубках команда часто играет вторым номером, позволяя сопернику подолгу владеть мячом.
Летом состав «Лудогорца» основательно пополнился новыми игроками: Пластун, Кахлина, Гонсалвеш и многие другие.
В четырех из последний пяти матчей команда забивала минимум два гола. Кэф на ИТ2 больше 1 – 2.4.
Посмотреть более подробный состав на матч можно здесь.
Мальме – Лудогорец: счет в последних матчах
В последних матчах команды достаточно много забивают. Лишь один матч закончился нулевой ничьей.
Прогноз редакции Betting Insider
Ждем результативный матч с обеих сторон – Тотал больше 2 – 1.69.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.