18 августа в 22:00 по московскому времени «Мальме» примет на своем поле болгарский «Лудогорец». Матч пройдет в рамках этапа квалификации Лиги Чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на противостояние команд:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Мальме»: форма, ставки и прогноз

Шведы уже преодолели несколько этапов квалификации Лиги Чемпионов и имеют большие шансы на то, чтобы попасть в групповой этап. На своем пути «Мальме» одолел «Ригу», финский «Хик» и шотландский «Рейнджерс». В последнем матче против команды Стивена Джеррарда шведы играли с удалением, но все равно смогли победить дважды в очном противостоянии.

Но не только еврокубками едиными – в национальном чемпионате «Мальме» тоже находится на лидирующих позициях и привычно выступает фаворитом Шведской лиги. Свой сезон команда начала стабильно, добиваясь успеха во многих матчах, но сейчас у них две ничьи подряд.

Йон-Даль Томассон привнес в команду атакующий стиль и состав легко конвертирует моменты в голы. Например, ставка ОЗ в этом матче оценивается кэфом 1.98.

Точно сыграют на своих позициях Бирманчевич, Берге и Чолак – футболисты, создающие опасные моменты у ворот противника. А вот Сейджу, Тойвонен и Кнудсен матч пропустят.

Узнать подробнее предварительный состав можно здесь.

«Лудогорец»: форма, ставки и прогноз

«Лудогорец» звезд с неба не хватает, но победу над греческим «Олимпиакосом» уж точно можно занести в актив. Команда готова доказать оппонентам и своим болельщикам, что с ними нужно считаться в еврокубках. На пути к этому матчу также были обыграны солигорский «Шахтер» и «Мура».

У себя в чемпионате болгары тоже играют с позиции силы – они побеждают в национальной лиге уже 10 лет подряд. А вот в еврокубках команда часто играет вторым номером, позволяя сопернику подолгу владеть мячом.

Летом состав «Лудогорца» основательно пополнился новыми игроками: Пластун, Кахлина, Гонсалвеш и многие другие.

В четырех из последний пяти матчей команда забивала минимум два гола. Кэф на ИТ2 больше 1 – 2.4.

Посмотреть более подробный состав на матч можно здесь.

Мальме – Лудогорец: счет в последних матчах

В последних матчах команды достаточно много забивают. Лишь один матч закончился нулевой ничьей.

Прогноз редакции Betting Insider

Ждем результативный матч с обеих сторон – Тотал больше 2 – 1.69.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.