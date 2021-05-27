Сколько можно было поднять на «Сити» в ЛЧ? Прибыль +367%!

«Сити» непобедим в этом розыгрыше ЛЧ. У команды Гвардиолы 11 побед и только одна ничья с «Порту» (0:0) в групповом этапе.

Мы посчитали, сколько можно было заработать, ставя по 1000 рублей на П1/П2 «Ман Сити» в каждом матче этой ЛЧ.

Групповой этап

1-й тур. «Ман Сити» – «Порту» (3:1): П1 за 1.22. Прибыль +220. Банк: 1220.

2-й тур. «Марсель» – «Ман Сити» (0:3): П2 за 1.33. Прибыль +330. Банк: 1550.

3-й тур. «Ман Сити» – «Олимпиакос» (3:0): П1 за 1.19. Прибыль +190. Банк: 1740.

4-й тур. «Оимпиакос» – «Ман Сити» (0:1): П2 за 1.32. Прибыль +320. Банк: 2060.

5-й тур. «Порту» – «Ман Сити» (0:0): Не зашел П2 за 1.59. Прибыль -1000. Банк: 1060.

6-й тур. «Ман Сити» – «Марсель» (3:0): П1 за 1.25. Прибыль +250. Банк: 1310.

1/8 финала

Первый матч. «Боруссия» М – «Ман Сити» (0:2): П2 за 1.36. Прибыль +360. Банк: 1670.

Ответный матч. «Ман Сити» – «Боруссия» М (2:0): П1 за 1.33. Прибыль +330. Банк: 2000.

1/4 финала

Первый матч. «Ман Сити» – «Боруссия» Д (2:1): П1 за 1.36. Прибыль +360. Банк: 2360.

Ответный матч. «Боруссия» Д – «Ман Сити» (1:2): П2 за 1.68. Прибыль +680. Банк: 3040.

Полуфинал

Первый матч. «ПСЖ» – «Ман Сити» (1:2): П2 за 2.01. Прибыль +1010. Банк: 4050.

Ответный матч. «Ман Сити» – «ПСЖ» (2:0): П1 за 1.62. Прибыль +620. Банк: 4670.

А какой кэф на финал?

На П1 в финале дают кэф 1.87. Если ставка зайдет и в финале, то за весь турнир на беспроигрышной серии «Ман Сити» можно заработать 5 540 рублей. В случае поражения прибыль составит 3 670 рублей.

На кого ставите в финале ЛЧ? Пишите в комментариях!