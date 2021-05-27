29 мая в 22:00 (МСК) в рамках финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Если брать линию на проход, то успех «Сити» оценивается коэффициентом 1.47, итоговая победа «Челси» – 2.99.

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Манчестер Сити»: форма, ставки и прогноз



В последних турах АПЛ «Сити» показывал нестабильные результаты. Но это далеко не показатель текущей формы манкунианцев. Гвардиола выиграл АПЛ еще в феврале, так что единственной для него задачей было решить все вопросы в Лиге чемпионов. И он их решил! «Горожане» уверенно обыграли «ПСЖ» в полуфинале турнира и вышли на финального босса. Хотя в предстоящем матче, скорее, «Сити» будут для «Челси» чем-то вроде Волан де Морта.

На самом деле, это очень важный матч для Пепа. Для Тухеля, скорее всего, ничего не поменяется от того, что он проиграет финал ЛЧ. А вот история Гвардиолы и Лиги чемпионов – это болезненная тема для испанского специалиста. После «Барселоны» совсем ничего у него не получалось в этом турнире. Кто-то даже говорил о проклятье за тот самый матч «Барселона» – «Челси», когда случилось худшее судейство в истории футбола. Сложно сказать, так это или нет, но с тех пор Пепу и вправду не везет в ЛЧ.

У «Сити» нет глобальных проблем с травмами перед финалом Лиги чемпионов. Узнать предварительный состав «горожан» вы можете здесь.

42% наших капперов как ставку на финал выбрали победу «Ман Сити». Это было ожидаемо, ведь на бумаге «Сити» – явный фаворит, а на успех команды Гвардиолы очень неплохие кэфы дают. Илья Воеводин уверен в «горожанах». В своем прогнозе он им посвятил очень много эпитетов.





В целом, 1.95 за победу «Сити» в Pin-Up.ru – достойный коэффициент. Выше кэфы на «Ман Сити» в любой другой ситуации найти сложно. Фактор финала заставляет букмекеров давать такие котировки на фаворитов.

«Челси»: форма, ставки и прогноз

К слову, «Челси» должен был вылетать из топ-4 АПЛ в последнем туре. Команда Тухеля безвольно проиграла «Астон Вилле», но их спас «Тоттенхэм», который в параллельном матче обыграл «Лестер».

О месте в ЛЧ на следующий сезон лондонцы могут не переживать, поскольку они точно сыграют там в следующем сезоне. Для «Челси» игры подобного масштаба – большая редкость, а последний приличный трофей «аристократы» завоевывали еще в 2017 году.

Как и у «Сити», проблем с травмами у «Челси» нет. Узнать предварительный состав команды Тухеля вы можете здесь.

В победу «Челси» верит только 9% наших пользователей. Еще 7% ставят на то, что «Челси» не проиграет. У Сергея Пяка в защиту лондонцев есть свои аргументы:





Котировки позволяют нам заиграть Х2, поэтому если вы верите в «Челси», то очень неплохие 1.88 в Pin-Up.ru нам дают за непроигрыш «аристократов».

«Манчестер Сити» – «Челси»: счет в последних матчах





«Сити» в 4-х последних матчах пробивал «верх». У «Челси» две последние игры тоже вышли результативными. Поставить на ТБ (2,5) в финале Лиги чемпионов в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.29.

«Манчестер Сити» – «Челси»: статистика личных встреч





Ставка «Обе забьют» проходила в 4-х из 5-ти последних очных встречах «Сити» и «Челси». Повторить это пари в финале Лиги чемпионов в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.05.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала.

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